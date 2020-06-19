Психологи назвали 5 неочевидных признаков эмоционального выгорания

19 июня 2020 13:00 Антонина Старовойт
Психологи назвали 5 неочевидных признаков эмоционального выгорания
Психологи назвали 5 неочевидных признаков эмоционального выгорания
pixabay.com

Достичь эмоционального выгорания может каждый. Однако далеко не все могут его распознать.

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Очень часто эмоциональное выгорание прячется под видом перманентной усталости либо отрешенности. Психологи выявили пять признаков, по которым можно запросто диагностировать эмоциональное перенасыщение и выгорание. 

Вы замкнулись в себе 

Тут следует сразу проводить грань между замкнутым от природы человеком и тем, кто ранее был социально активным. Последний тип характера может меняться наиболее заметно под тяжестью эмоционального выгорания. Теперь такие люди быстро устают от социальных контактов и предпочитают находиться в одиночестве. Это первый признак того, что у вас эмоциональное выгорание. 

Проблемы со сном

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Люди с эмоциональным выгорающем очень часто испытывают бессонницу. Вместе с тем она сопровождается еще и рефлективными мыслями о смысле жизни. Также вы можете чувствовать себя беспомощным и быть подверженными сильной сонливости. Однако уснуть у вас все равно не получается ввиду морального истощения. 

Забывчивость

При эмоциональном выгорании также может страдать и ваша память. Проявляется это в виде забывания не только мелочей, но и весьма значительных событий. 

Хроническая усталость 

Нет сил, чтобы собраться даже на работу? Часто хроническая усталость может символизировать эмоциональное выгорание. Вместе с тем она подкрепляется еще и резкой сменой настроений - также одним из главных факторов проблемы. 

Вредные привычки

Если вы вернулись к старым вредным привычкам в духе активного курения либо чрезмерного потребления алкоголя, то можно все-таки начать переживать. Дело в том, что такие пагубные привычки не облегчают, а только усугубляют ваше состояние. Поэтому лучше проявить силу воли и не поддаться, чем сдаться и жалеть об этом потом долгое время. 
Напомним, 

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