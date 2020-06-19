Психологи назвали 5 неочевидных признаков эмоционального выгорания

Достичь эмоционального выгорания может каждый. Однако далеко не все могут его распознать.

Вы замкнулись в себе

Очень часто эмоциональное выгорание прячется под видом перманентной усталости либо отрешенности. Психологи выявили пять признаков, по которым можно запросто диагностировать эмоциональное перенасыщение и выгорание.

Тут следует сразу проводить грань между замкнутым от природы человеком и тем, кто ранее был социально активным. Последний тип характера может меняться наиболее заметно под тяжестью эмоционального выгорания. Теперь такие люди быстро устают от социальных контактов и предпочитают находиться в одиночестве. Это первый признак того, что у вас эмоциональное выгорание.

Проблемы со сном

Забывчивость

При эмоциональном выгорании также может страдать и ваша память. Проявляется это в виде забывания не только мелочей, но и весьма значительных событий.

Хроническая усталость

Люди с эмоциональным выгорающем очень часто испытывают бессонницу. Вместе с тем она сопровождается еще и рефлективными мыслями о смысле жизни. Также вы можете чувствовать себя беспомощным и быть подверженными сильной сонливости. Однако уснуть у вас все равно не получается ввиду морального истощения.

Нет сил, чтобы собраться даже на работу? Часто хроническая усталость может символизировать эмоциональное выгорание. Вместе с тем она подкрепляется еще и резкой сменой настроений - также одним из главных факторов проблемы.

Вредные привычки

Если вы вернулись к старым вредным привычкам в духе активного курения либо чрезмерного потребления алкоголя, то можно все-таки начать переживать. Дело в том, что такие пагубные привычки не облегчают, а только усугубляют ваше состояние. Поэтому лучше проявить силу воли и не поддаться, чем сдаться и жалеть об этом потом долгое время.

Напомним,