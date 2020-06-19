Психологи назвали 5 неочевидных признаков эмоционального выгорания
Достичь эмоционального выгорания может каждый. Однако далеко не все могут его распознать.
Вы замкнулись в себе
Тут следует сразу проводить грань между замкнутым от природы человеком и тем, кто ранее был социально активным. Последний тип характера может меняться наиболее заметно под тяжестью эмоционального выгорания. Теперь такие люди быстро устают от социальных контактов и предпочитают находиться в одиночестве. Это первый признак того, что у вас эмоциональное выгорание.
Проблемы со сном
Забывчивость
Хроническая усталость
Нет сил, чтобы собраться даже на работу? Часто хроническая усталость может символизировать эмоциональное выгорание. Вместе с тем она подкрепляется еще и резкой сменой настроений - также одним из главных факторов проблемы.
Вредные привычки
Если вы вернулись к старым вредным привычкам в духе активного курения либо чрезмерного потребления алкоголя, то можно все-таки начать переживать. Дело в том, что такие пагубные привычки не облегчают, а только усугубляют ваше состояние. Поэтому лучше проявить силу воли и не поддаться, чем сдаться и жалеть об этом потом долгое время.
Напомним,