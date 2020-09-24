Как быстро убрать засос в домашних условиях?
Последствия бурной ночи могут быть очень неуместными уже на следующее утро.
Если вы проснулись и увидели на видном месте засос, с ним можно справиться при помощи нескольких секретных способов!
Холод
Серебро
Серебро (монета или алюминиевая ложка) помогут сделать засос менее заметным, но держать объект на коже придется от 40 до 60 минут.
Зубная паста
Оставьте небольшое количество зубной пасты на засосе, от которого хотите избавиться. Подождите 60 минут и смойте пасту водой.
Капуста
Напомним,
- Как придать волосам шелковистости: ТОП-4 лайфхака
- Делаем лицо визуально худее: главные лайфхаки