Как быстро убрать засос в домашних условиях?

24 сентября 2020 23:00 Алла Лысак
Как быстро убрать засос в домашних условиях?
Как быстро убрать засос в домашних условиях?

Последствия бурной ночи могут быть очень неуместными уже на следующее утро.

Если вы проснулись и увидели на видном месте засос, с ним можно справиться при помощи нескольких секретных способов!

Холод

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Этот вариант подходит для свежих засосов. Принцип действия — как и с обычным синяком, к которому советуют прикладывать холодное. При помощи льда или ледяной воды вы сможете охладить поврежденную область и сузить сосуды. Засос, даже если и не исчезнет полностью, станет бледнее.

Серебро 

Серебро (монета или алюминиевая ложка) помогут сделать засос менее заметным, но держать объект на коже придется от 40 до 60 минут.

Зубная паста

Оставьте небольшое количество зубной пасты на засосе, от которого хотите избавиться. Подождите 60 минут и смойте пасту водой.

Капуста

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Этот овощ приносит пользу не только при употреблении внутрь, но и для кожи очень полезен. Приложите тонкий лист капусты (важно, чтобы она была свежей) к засосу и оставьте на один час. Это работает!

Напомним,

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