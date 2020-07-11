Как быстро избавиться от засоса: ТОП-4 эффективных способа

11 июля 2020 14:30 Антонина Старовойт
Как быстро избавиться от засоса: ТОП-4 эффективных способа
Как быстро избавиться от засоса: ТОП-4 эффективных способа
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Засос часто влечет за собой весьма неприятные последствия. Особенно, если вам на следующий день нужно собираться на работу.

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Предлагаем узнать, как быстро избавиться от засоса, чтобы никто не заметил его наличие на вашей шее. 

Ложка

Если ваш засос еще очень свежий, то ложка может спасти ситуацию. Возьмите обычную столовую ложку и положите ее в холодильник на 8-10 минут до полного охлаждения. Затем достаньте ее и приложите к засосу. Благодаря холоду кровь не сможет вытечь из поврежденных сосудов. Следовательно, ваш кровоподтек будет наименее заметен.  

Банан

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Этот способ может показаться странным, но тем не менее он работает. Возьмите спелый банан. Съешьте фрукт, а шкурка приложите тыльной стороной к шее. Держите его до 30 минут. Использовать этот лайфхак нужно два раза в день. 

Теплый компресс 

Если предыдущие два способа не сработали, попробуйте воспользоваться теплым компрессом. Он должен помочь упросить циркуляцию крови в месте повреждения. Достаточно пару раз в день прикладывать теплое полотенце на 15 минут к шее. В конечном итоге ваш засос попросту "выцветет". 

Сделайте массаж 

При этом обязательно мятным массажным маслом. Смешайте его с оливковым в соотношении 1:1. Важно прежде убедиться, что у вас нет аллергии на ментол. Это поможет не только избежать аллергической реакции, но еще и заметно убрать яркость вашего засоса. 

Напомним, 

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