Стрекоза: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 14.11.2020)

14 ноября на канале Украина и на нашем сайте TV.UA телезрители увидят 4-серийную детективную мелодраму "Стрекоза".

Сюжет детективной мелодрамы Стрекоза : главный герой фильма – капитан полиции Игорь. Правильный, порядочный и педантичный страж порядка давно мечтает посадить за решетку аферистку и детдомовку Стрекозу, которая всегда оставляет его с носом.

Однажды Игорю все же удается поймать ее, но девушка оказывается единственной свидетельницей по громкому делу. Поэтому ей предлагают сделку: показания в обмен на безопасность и «амнистию» всех ее прошлых грешков.

Загнанная в угол Стрекоза соглашается, не представляя, что до суда им с Игорем придется жить в другом городе под видом любящих супругов. И без того непростая ситуация усложняется тем, что вечно ссорящуюся парочку селят в коммунальную квартиру, где живет весьма эксцентричный старик-писатель и двое детей, чья мать куда-то исчезла. Так, под одной крышей оказываются сразу пять одиночеств, которые по стечению обстоятельств умудрятся стать настоящей семьей…

Сериал Стрекоза от 14.11.2020 смотрите в 14:00 на канале Украина и онлайн на нашем сайте TV.UA.