Стрекоза: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 14.11.2020)

13 ноября 2020 23:30 Юлия Крутиева
Стрекоза: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 14.11.2020)
Стрекоза: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 14.11.2020)
пресс-служба

14 ноября на канале Украина и на нашем сайте TV.UA телезрители увидят 4-серийную детективную мелодраму "Стрекоза".

Читайте такжеПеревод не требуется: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 07.11.2020)
Сюжет детективной мелодрамы Стрекоза: главный герой фильма – капитан полиции Игорь. Правильный, порядочный и педантичный страж порядка давно мечтает посадить за решетку аферистку и детдомовку Стрекозу, которая всегда оставляет его с носом.

Однажды Игорю все же удается поймать ее, но девушка оказывается единственной свидетельницей по громкому делу. Поэтому ей предлагают сделку: показания в обмен на безопасность и «амнистию» всех ее прошлых грешков.

Загнанная в угол Стрекоза соглашается, не представляя, что до суда им с Игорем придется жить в другом городе под видом любящих супругов. И без того непростая ситуация усложняется тем, что вечно ссорящуюся парочку селят в коммунальную квартиру, где живет весьма эксцентричный старик-писатель и двое детей, чья мать куда-то исчезла. Так, под одной крышей оказываются сразу пять одиночеств, которые по стечению обстоятельств умудрятся стать настоящей семьей…

Сериал Стрекоза от 14.11.2020 смотрите в 14:00 на канале Украина и онлайн на нашем сайте TV.UA.

Облако тегов

сериалы канал Украина детектив мелодрама Стрекоза сериалы 2020 сериал Стрекоза

Материалы по теме

Папа рулит: смотреть 22 серию онлайн (эфир от 13.11.2020)
Сериалы

Папа рулит: смотреть 22 серию онлайн (эфир от 13.11.2020)
Папа рулит: смотреть 21 серию онлайн (эфир от 13.11.2020)
Сериалы

Папа рулит: смотреть 21 серию онлайн (эфир от 13.11.2020)
Магнитные бури сегодня в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури сегодня в Украине
Холостячка: сразу 2 участника покинули проект в 4 выпуске от 13.11.2020
Новости

Холостячка: сразу 2 участника покинули проект в 4 выпуске от 13.11.2020

Популярное на сайте

Холостячка: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 13.11.2020)

Холостячка: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 13.11.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.11.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.11.2020)
Маскарад: кто победил в шоу от 07.11.2020

Маскарад: кто победил в шоу от 07.11.2020
Перевод не требуется: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 07.11.2020)

Перевод не требуется: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 07.11.2020)

Популярное видео

Холостячка: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.11.2020)

Холостячка: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.11.2020)
Холостячка: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 13.11.2020)

Холостячка: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 13.11.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.11.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.11.2020)
Перевод не требуется: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 07.11.2020)

Перевод не требуется: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 07.11.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK