Супер Топ-модель по-украински: в 5 выпуске от 16.11.2020 проект покинула одна участница
Пятый выпуск модельного реалити Нового канала «Супер Топ-модель по-украински» закончился уходом одной из участниц.
Двоим участницам работа на этой неделе далась тяжелее других - Амине Досымбаевой и Ире Ротар. Именно они попали в номинацию на церемонии выгона. Амину подвела неуверенность в себе. Иру - несоблюдение субординации. Прямо во время испытания она могла остановиться и начать общаться с экспертами. Больше никто из девушек себе такого не позволял.
В каждую из девушек мы с экспертами верили до последнего. Но у обеих работа на этой неделе была слабой, - отметила ведущая Алла Костромичева. - Самое главное - это вера в себя. Одна из них совсем ее потеряла. И это Ира Ротар, с которой мы вынуждены были попрощаться. Надеюсь, она продолжит заниматься моделингом за пределами «Супер Топ-модели по-украински».
Спасибо зрителям, которые проголосовали за меня. После ухода с проекта вы увидите мой рост. Я буду ходить по подиуму! - пообещала Ира Ротар.
Напомним,