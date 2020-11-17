Супер Топ-модель по-украински: в 5 выпуске от 16.11.2020 проект покинула одна участница

Пятый выпуск модельного реалити Нового канала «Супер Топ-модель по-украински» закончился уходом одной из участниц.

На новой неделе участницы «Супер Топ-модели по-украински» (Новый канал) работали над своей скрытой сексуальностью. Они показывали, что желанной можно быть не только в кружевном белье, но и в костюме уборщицы. Ведь главное - внутренняя сила, а не обнаженное тело.

Двоим участницам работа на этой неделе далась тяжелее других - Амине Досымбаевой и Ире Ротар. Именно они попали в номинацию на церемонии выгона. Амину подвела неуверенность в себе. Иру - несоблюдение субординации. Прямо во время испытания она могла остановиться и начать общаться с экспертами. Больше никто из девушек себе такого не позволял.

В каждую из девушек мы с экспертами верили до последнего. Но у обеих работа на этой неделе была слабой, - отметила ведущая Алла Костромичева. - Самое главное - это вера в себя. Одна из них совсем ее потеряла. И это Ира Ротар, с которой мы вынуждены были попрощаться. Надеюсь, она продолжит заниматься моделингом за пределами «Супер Топ-модели по-украински».

Участница шоу «Супер Топ-модель по-украински» Ира Ротар / пресс-служба Нового канала

Ира же уверена: ее ждет успешное модельное будущее. Даже без победы на модельном проекте.

Спасибо зрителям, которые проголосовали за меня. После ухода с проекта вы увидите мой рост. Я буду ходить по подиуму! - пообещала Ира Ротар.

Участница шоу «Супер Топ-модель по-украински» Ира Ротар / пресс-служба Нового канала

За победу в модельном реалити «Супер Топ-модель по-украински» продолжили бороться девять девушек: Арина Любителева, Саша Литвин, Таня Брык, Вика Рогальчук, Амина Досымбаева, Марго Верховцева, Софи Беридзе, Ира Мойсак, Саша Кугат.

Напомним,