Мила Йовович умилила Сеть снимком с двухмесячной дочкой: еще тот коммуникатор

Счастливая мама не может нарадоваться материнству.

Голливудская актриса Милла Йовович вот уже как два месяца многодетная мама. Своему супругу Полу Андерсону знаменитость подарила третью дочь, которую назвали Оушан. Актриса из тех звезд, кто не боится показывать лицо малышки.

На днях Милла рассказала о первых успехах дочери и положительных эмоциях, которые она испытывает, проводя с ней время. Пост она сопроводила несколькими трогательными кадрами с малышкой.

Йовович утверждает, что ее дочь растет очень быстро и в столь раннем возрасте уже пытается говорить.

Она такой коммуникатор, я действительно чувствую, что она ворчит и булькает, что она не может дождаться, чтобы начать говорить. Может быть, мотивация заключается в том, что сестры постоянно болтают с ней,

‒ призналась 44-летняя звезда.

Кроме того, знаменитость рассказала, что младшая дочь ‒ самый улыбчивый ребенок в семье. Как только родные с ней разговаривают, она посылает им свою улыбку.

Напомним,