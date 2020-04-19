Мила Йовович умилила Сеть снимком с двухмесячной дочкой: еще тот коммуникатор
Счастливая мама не может нарадоваться материнству.
На днях Милла рассказала о первых успехах дочери и положительных эмоциях, которые она испытывает, проводя с ней время. Пост она сопроводила несколькими трогательными кадрами с малышкой.
Йовович утверждает, что ее дочь растет очень быстро и в столь раннем возрасте уже пытается говорить.
Она такой коммуникатор, я действительно чувствую, что она ворчит и булькает, что она не может дождаться, чтобы начать говорить. Может быть, мотивация заключается в том, что сестры постоянно болтают с ней,‒ призналась 44-летняя звезда.
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