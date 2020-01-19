Милла Йовович пожаловалась на состояние здоровья перед родами: крик души
19 января 2020 16:00
Актриса Милла Йовович с семьей
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44-летняя актриса готовится в третий раз стать мамой.
Читайте такжеСудьбоносная встреча: Санта Димопулос растрогала архивным видео предложения руки и сердцаВ своем Instagram голливудская звезда написала новый пост, где поделилась состоянием здоровья и эмоциями, которые испытывает накануне родов. Знаменитость призналась, что организм перестает к ней прислушиваться и дает сбои.
У меня распухли лодыжки ‒ они как у слона, болит спина, болят бедра, я бегаю в туалет каждые 15 минут. И сон? Забудь об этом! Что очень раздражает, потому что, если малыш окажется таким же крикуном, как и наша старшая дочь, то мы глаза не сомкнем в течение следующих нескольких лет,‒ пожаловалась актриса.
Йовович не стала скрывать, что столкнулась с массой трудностей, которые помогает преодолевать ее муж и семья. Однако ей бы хотелось послушать советы и других девушек, которым знакомы похожие проблемы.
Каждая женщина в мире, у которой есть ребенок, знает, что последний месяц самый тяжелый! Какие у вас самые неприятные воспоминания за последний месяц до родов? Мне правда надо послушать про опыт других мам,‒ написала Милла.
Напомним,