Милла Йовович пожаловалась на состояние здоровья перед родами: крик души

19 января 2020 16:00 Катерина Даниленко
Милла Йовович пожаловалась на состояние здоровья перед родами: крик души
Актриса Милла Йовович с семьей
социальная сеть Instagram

44-летняя актриса готовится в третий раз стать мамой.

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В своем Instagram голливудская звезда написала новый пост, где поделилась состоянием здоровья и эмоциями, которые испытывает накануне родов. Знаменитость призналась, что организм перестает к ней прислушиваться и дает сбои.

У меня распухли лодыжки ‒ они как у слона, болит спина, болят бедра, я бегаю в туалет каждые 15 минут. И сон? Забудь об этом! Что очень раздражает, потому что, если малыш окажется таким же крикуном, как и наша старшая дочь, то мы глаза не сомкнем в течение следующих нескольких лет,
‒ пожаловалась актриса.

Йовович не стала скрывать, что столкнулась с массой трудностей, которые помогает преодолевать ее муж и семья. Однако ей бы хотелось послушать советы и других девушек, которым знакомы похожие проблемы.

Каждая женщина в мире, у которой есть ребенок, знает, что последний месяц самый тяжелый! Какие у вас самые неприятные воспоминания за последний месяц до родов? Мне правда надо послушать про опыт других мам,
‒ написала Милла.

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К слову, для знаменитости эта беременность стала четвертой. С мужем она воспитывает двух дочерей: 11-летнюю Эву и 4-летнюю Дэшиел. Третью беременность пришлось прервать по медицинским показаниям.

Напомним,

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