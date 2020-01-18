Алла Мазур откровенно о борьбе с раком: «Не закрывайтесь в себе»
В конце 2019 стало известно, что телеведущая Алла Мазур больна раком.
Алла поделилась снимком, сделанным в больнице во время одной из процедур. В подписи она призналась, что хотела бы поделиться уже «финальной доброй новостью», однако уверена, что ее поддержка сейчас нужна многим онкобольным. Знаменитость рассказала, на какой стадии сейчас ее лечение.
Четвертая химия мне далась легче, чем предыдущие три, хотя сил еще немного. Побочные эффекты – традиционные, и это заметно по изменению прически. Но прогресс есть. Впереди еще несколько химиотерапий и операция. И я еще раз убеждаюсь: главное – начать вовремя! Поэтому опять призываю всех: проверяться! Регулярно,‒ призывает Мазур.
Если есть тревожный прогноз – не паниковать. Проверить его в нескольких местах. Ибо даже онкодиагнозы у нас бывают ошибочными: сама тому свидетель. Если все подтвердилось – не паниковать тем более! И не откладывать лечение в надежде, что рассосется, или помогут нетрадиционные методы. Международные протоколы онколечения четкие, общие для всех. Ищите врача, которому доверяете ‒ и начинайте путь. Он не будет легким, но бояться и стыдиться тут нечего. Чем раньше начать борьбу, тем больше шансов на скорейшее выздоровление,‒ написала телеведущая.
Напомним,