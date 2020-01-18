Алла Мазур откровенно о борьбе с раком: «Не закрывайтесь в себе»

18 января 2020 15:00 Катерина Даниленко
Алла Мазур откровенно о борьбе с раком: «Не закрывайтесь в себе»
Телеведущая Алла Мазур
социальная сеть Instagram

В конце 2019 стало известно, что телеведущая Алла Мазур больна раком.

Читайте также«Я горячая девушка»: Настя Каменских «засветилась» в мексиканском Playboy
На данный момент звезда «ТСН. Тиждень» продолжает бороться с онкологией. На странице в Facebook ведущая рассказала, как протекает лечение и чья любовь и поддержка дает ей силы не сдаваться.

Алла поделилась снимком, сделанным в больнице во время одной из процедур. В подписи она призналась, что хотела бы поделиться уже «финальной доброй новостью», однако уверена, что ее поддержка сейчас нужна многим онкобольным. Знаменитость рассказала, на какой стадии сейчас ее лечение.

Четвертая химия мне далась легче, чем предыдущие три, хотя сил еще немного. Побочные эффекты – традиционные, и это заметно по изменению прически. Но прогресс есть. Впереди еще несколько химиотерапий и операция. И я еще раз убеждаюсь: главное – начать вовремя! Поэтому опять призываю всех: проверяться! Регулярно,
‒ призывает Мазур.

Читайте такжеМолодая невеста Виктора Павлика похвасталась свадебным платьем
Кроме того, ведущая дала еще несколько советов, как действовать тем, кто только узнал о болезни. Она уверена, что не стоит закрываться в себе, паниковать и отвергать помощь близких людей.

Если есть тревожный прогноз – не паниковать. Проверить его в нескольких местах. Ибо даже онкодиагнозы у нас бывают ошибочными: сама тому свидетель. Если все подтвердилось – не паниковать тем более! И не откладывать лечение в надежде, что рассосется, или помогут нетрадиционные методы. Международные протоколы онколечения четкие, общие для всех. Ищите врача, которому доверяете ‒ и начинайте путь. Он не будет легким, но бояться и стыдиться тут нечего. Чем раньше начать борьбу, тем больше шансов на скорейшее выздоровление,
‒ написала телеведущая.

Напомним,

Облако тегов

личная жизнь звезд Алла Мазур социальные сети фото новости

Материалы по теме

«Я никогда это не забуду»: Шарлиз Терон о худшем в своей жизни свидании
Новости

«Я никогда это не забуду»: Шарлиз Терон о худшем в своей жизни свидании
«Не закрывайтесь в себе»: Алла Мазур откровенно о борьбе с раком
Новости

«Не закрывайтесь в себе»: Алла Мазур откровенно о борьбе с раком
Гороскоп на 19 января 2020 года для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 19 января 2020 года для всех знаков Зодиака
Участница шоу «Х-фактор-10» стала мамой
Новости

Участница шоу «Х-фактор-10» стала мамой

Популярное на сайте

Какой маникюр сводит парней с ума?

Какой маникюр сводит парней с ума?
Названы главные фрики среди знаков Зодиака

Названы главные фрики среди знаков Зодиака
Женский доктор 4 сезон: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 13.01.2020)

Женский доктор 4 сезон: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 13.01.2020)
Берегитесь: неизвестные ранее признаки рака!

Берегитесь: неизвестные ранее признаки рака!

Популярное видео

Женский доктор 4 сезон: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 13.01.2020)

Женский доктор 4 сезон: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 13.01.2020)
Гороскоп на неделю с 13 по 19 января 2020 года для всех знаков Зодиака

Гороскоп на неделю с 13 по 19 января 2020 года для всех знаков Зодиака
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 12.01.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 12.01.2020)
Невеста из Стамбула: смотреть 265 серию онлайн (эфир от 13.01.2020)

Невеста из Стамбула: смотреть 265 серию онлайн (эфир от 13.01.2020)
tv.ua