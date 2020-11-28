Лидер группы "Без обмежень" Сергей Танчинец об участии в "Танцах со звездами": Хороший пиар

28 ноября 2020 18:00 Катерина Даниленко
Лидер группы
Фронтмен группы "Без обмежень" Сергей Танчинец
социальная сеть Instagram

Фронтмен популярной группы "Без обмежень" Сергей Танчинец покинул шоу "Танцы со звездами" за шаг до финала. Артист радуется бесценному опыту и рассказывает, почему звезды соглашаются идти на такие проекты.

Читайте также51-летний актер фильма "Друзья" впервые женится: избранница младше него на 22 года
В интервью для ютуб-канала DOROTYE Сергей Танчинец признался, что большинство артистов идет на рейтинговые шоу, чтобы повысить свою популярность. Музыкант не отрицает, что и сам только ради этого согласился попробовать себя на паркете.

Это самая рейтинговая передача украинского телевидения. Люди туда идут – не только я – за возможностью попиариться. Это абсолютная правда, и с ней не поспоришь,
‒ утверждает артист.

Сергей Танчинец на шоу "Танцах со звездами" / социальная сеть Instagram

Читайте такжеСупруга Дмитрия Комарова использует жир сушеных лягушек для красоты своих губ
Лишь в процессе тренировок Сергей понял, что есть и другая выгода, которую он не учел в самом начале. Мужчина безумно рад, что танцы приносят пользу для его тела.

Это отличный шанс для самосовершенствования, когда есть безумная мотивация. Нам очень трудно себя мотивировать для физических изменений. А тут надо, потому что ты в проекте, ты должен танцевать. Это была гонка на выживание, гонка с самим собой,
– поделился опытом экс-участник «Танцев со звездами».

Напомним,

 

Облако тегов

личная жизнь звезд социальные сети фото новости Танці з зірками Сергей Танчинец

Материалы по теме

Селфи из бани: 71-летняя Алла Пугачева удивила подписчиков неувядающей молодостью
Новости

Селфи из бани: 71-летняя Алла Пугачева удивила подписчиков неувядающей молодостью
Гороскоп на 29 ноября 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 29 ноября 2020 для всех знаков Зодиака
Le Маршрутка-2: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 05.12.2020)
Телешоу

Le Маршрутка-2: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 05.12.2020)
ТОП-5 стильных сериалов от актрисы Ольги Сторожук
Киноперсона

ТОП-5 стильных сериалов от актрисы Ольги СторожукЭксклюзив

Популярное на сайте

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 27.11.2020

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 27.11.2020
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.11.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.11.2020)
Холостячка: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 27.11.2020)

Холостячка: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 27.11.2020)
Танці з зірками-2020: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 22.11.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 22.11.2020)

Популярное видео

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.11.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.11.2020)
Холостячка: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 27.11.2020)

Холостячка: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 27.11.2020)
Танці з зірками-2020: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 22.11.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 22.11.2020)
Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 21.11.2020)

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 21.11.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK