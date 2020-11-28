Лидер группы "Без обмежень" Сергей Танчинец об участии в "Танцах со звездами": Хороший пиар
28 ноября 2020 18:00
Фронтмен группы "Без обмежень" Сергей Танчинец
социальная сеть Instagram
Фронтмен популярной группы "Без обмежень" Сергей Танчинец покинул шоу "Танцы со звездами" за шаг до финала. Артист радуется бесценному опыту и рассказывает, почему звезды соглашаются идти на такие проекты.
Сергей Танчинец признался, что большинство артистов идет на рейтинговые шоу, чтобы повысить свою популярность. Музыкант не отрицает, что и сам только ради этого согласился попробовать себя на паркете.
Это самая рейтинговая передача украинского телевидения. Люди туда идут – не только я – за возможностью попиариться. Это абсолютная правда, и с ней не поспоришь,‒ утверждает артист.
Сергей Танчинец на шоу "Танцах со звездами" / социальная сеть Instagram
Это отличный шанс для самосовершенствования, когда есть безумная мотивация. Нам очень трудно себя мотивировать для физических изменений. А тут надо, потому что ты в проекте, ты должен танцевать. Это была гонка на выживание, гонка с самим собой,– поделился опытом экс-участник «Танцев со звездами».
Напомним,