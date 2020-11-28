Потап о пережитом опыте партнерских родов: Сколько лет Андрею, столько я и бухаю

28 ноября 2020 13:00 Катерина Даниленко
Потап о пережитом опыте партнерских родов: Сколько лет Андрею, столько я и бухаю
Рэпер Потап
социальная сеть Instagram

В 2008 году рэпер Потап впервые стал отцом. Экс-супруга музыканта Ирина Горовая родила ему сына. О партнерских родах мужчина впервые рассказал поклонникам.

Читайте также51-летний актер фильма "Друзья" впервые женится: избранница младше него на 22 года
Исполнитель рад, что смог поддержать бывшую возлюбленную и поприсутствовать на таком важном событии, к чему призывает мужчин. Однако, по словам Потапа, «зрелище», которое он увидел, не для людей с тонкой душевной организацией.

В диалоге с Владом Ямой в рамках шоу «2POPODCAST» Алексей даже пошутил, что тяжело перенес увиденное в родовом зале и с того момента подружился с алкоголем.

Я был на родах. Я видел. Поэтому сколько лет Андрею, столько я и бухаю. В какой-то момент я понимаю, что врач меня держит под руку, я немного падал. Он говорит: «Ничего-ничего, нормально». И достает ребенка,
– разоткровенничался артист.

Потап с сыном Андреем / социальная сеть Instagram

Читайте также9-месячная дочь Миллы Йовович порадовала маму своими первыми шагами
Несмотря на все это, Потап убежден, что партнерские роды эмоционально очень сближают пару, добавляют уверенности.

Хотел бы сказать сильным мужчинам: если у вас есть желание и проскочила мысль пойти поддержать свою жену – сходите. Это очень полезное дело. Конечно, зрелище не для слабонервных,
– добавил Потапенко.

Напомним,

Потап, Ирина Горовая и Настя Каменских / социальная сеть Instagram
 

Облако тегов

дети звезд личная жизнь звезд Потап социальные сети Ирина Горовая фото новости роды звезд

Материалы по теме

Холостячка: сразу 2 участника покинули проект в 6 выпуске от 27.11.2020
Новости

Холостячка: сразу 2 участника покинули проект в 6 выпуске от 27.11.2020
Григорий Решетник стал папой в третий раз
Новости

Григорий Решетник стал папой в третий раз
Право на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 03.12.2020)
Телешоу

Право на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 03.12.2020)
ТОП-5 сериалов осени от актера Ильи Прокопива
Киноперсона

ТОП-5 сериалов осени от актера Ильи ПрокопиваЭксклюзив

Популярное на сайте

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.11.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.11.2020)
Холостячка: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 27.11.2020)

Холостячка: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 27.11.2020)
Танці з зірками-2020: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 22.11.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 22.11.2020)
Холостячка: кто покинул проект в 5 выпуске от 20.11.2020

Холостячка: кто покинул проект в 5 выпуске от 20.11.2020

Популярное видео

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.11.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.11.2020)
Холостячка: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 27.11.2020)

Холостячка: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 27.11.2020)
Танці з зірками-2020: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 22.11.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 22.11.2020)
Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 21.11.2020)

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 21.11.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK