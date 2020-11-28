Потап о пережитом опыте партнерских родов: Сколько лет Андрею, столько я и бухаю
В 2008 году рэпер Потап впервые стал отцом. Экс-супруга музыканта Ирина Горовая родила ему сына. О партнерских родах мужчина впервые рассказал поклонникам.
В диалоге с Владом Ямой в рамках шоу «2POPODCAST» Алексей даже пошутил, что тяжело перенес увиденное в родовом зале и с того момента подружился с алкоголем.
Я был на родах. Я видел. Поэтому сколько лет Андрею, столько я и бухаю. В какой-то момент я понимаю, что врач меня держит под руку, я немного падал. Он говорит: «Ничего-ничего, нормально». И достает ребенка,– разоткровенничался артист.
Хотел бы сказать сильным мужчинам: если у вас есть желание и проскочила мысль пойти поддержать свою жену – сходите. Это очень полезное дело. Конечно, зрелище не для слабонервных,– добавил Потапенко.
Напомним,
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