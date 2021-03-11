Александр Теренчук рассказал, как получил роль участкового в сериале "Однажды под Полтавой"

Александр Теренчук рассказал, как получил роль участкового в сериале "Однажды под Полтавой"

В феврале на телеканале ТЕТ состоялась премьера 12 сезона ситкома "Однажды под Полтавой". На сегодняшний день он является самым продолжительным на украинском телевидении среди сериалов.

Актер Александр Теренчук рассказал, как получил роль участкового. Оказалось, в сериал он попал случайно.

В сериал «Однажды под Полтавой» я попал случайно. Актеры, которые были уже утверждены для проекта, не приехали на площадку, из-за чего съемки были перенесены на целый день. Помню, как вечером субботы, где-то в 22:00, мне позвонили и сказали, что на следующее утро я должен быть в Киеве. Деталей роли не уточняли, но я согласился. В воскресенье был уже в Киеве, по дороге забрал Юру Ткача и мы вместе отправились сниматься в музей Пирогово. Нам дали текст и сказали, что через полчаса начнется съемка. Затем пришел режиссер Андрей Бурлака, рассказал про персонажа, его характер, как он себя ведет, и я попытался максимально воссоздать его пожелания.

Актер также вспомнил свой первый съемочный день. Ведь до этого Александр в сериалах не снимался и не понимал всей "кухни".

Все происходило очень динамично, первый день пролетел в одну секунду, у меня была эйфория. До этого в сериалах я не снимался и не понимал всей "кухни" – как стоять, чтобы не падала тень, где расположены камеры, как не перекрывать друг друга и прочее. После первого дня режиссер спросил у меня, хочу ли дальше сниматься, на что я сразу согласился, ведь был в восторге от "Однажды под Полтавой".

Актер рассказал про популярность в родном городе и поделился с читателями, какой сезон ситкома его любимый и почему?

Обожаю все сезоны "Однажды под Полтавой" и кайфую от того, что делаю – я снимаюсь в классном комедийном сериале, рядом с профессионалами своего дела, которые являются еще и хорошими товарищами, а ситком из года в год получает позитивный отклик аудитории. Для меня самый главный показатель – дети. В моем родном городе Винница они всегда бегут на встречу, просят автографы и сфотографироваться. Мне приятно, что им близок мой герой и сериал в целом.

Напомним,