Александр Теренчук рассказал, как получил роль участкового в сериале "Однажды под Полтавой"

11 марта 2021 05:00 Юлия Крутиева
Александр Теренчук рассказал, как получил роль участкового в сериале
Александр Теренчук рассказал, как получил роль участкового в сериале "Однажды под Полтавой"
пресс-служба

В феврале на телеканале ТЕТ состоялась премьера 12 сезона ситкома "Однажды под Полтавой". На сегодняшний день он является самым продолжительным на украинском телевидении среди сериалов.

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Актер Александр Теренчук рассказал, как получил роль участкового. Оказалось, в сериал он попал случайно.

В сериал «Однажды под Полтавой» я попал случайно. Актеры, которые были уже утверждены для проекта, не приехали на площадку, из-за чего съемки были перенесены на целый день. Помню, как вечером субботы, где-то в 22:00, мне позвонили и сказали, что на следующее утро я должен быть в Киеве. Деталей роли не уточняли, но я согласился. В воскресенье был уже в Киеве, по дороге забрал Юру Ткача и мы вместе отправились сниматься в музей Пирогово. Нам дали текст и сказали, что через полчаса начнется съемка. Затем пришел режиссер Андрей Бурлака, рассказал про персонажа, его характер, как он себя ведет, и я попытался максимально воссоздать его пожелания.

Актер также вспомнил свой первый съемочный день. Ведь до этого Александр в сериалах не снимался и не понимал всей "кухни".

Все происходило очень динамично, первый день пролетел в одну секунду, у меня была эйфория. До этого в сериалах я не снимался и не понимал всей "кухни" – как стоять, чтобы не падала тень, где расположены камеры, как не перекрывать друг друга и прочее. После первого дня режиссер спросил у меня, хочу ли дальше сниматься, на что я сразу согласился, ведь был в восторге от "Однажды под Полтавой".

Актер рассказал про популярность в родном городе и поделился с читателями, какой сезон ситкома его любимый и почему?

Обожаю все сезоны "Однажды под Полтавой" и кайфую от того, что делаю – я снимаюсь в классном комедийном сериале, рядом с профессионалами своего дела, которые являются еще и хорошими товарищами, а ситком из года в год получает позитивный отклик аудитории. Для меня самый главный показатель – дети. В моем родном городе Винница они всегда бегут на встречу, просят автографы и сфотографироваться. Мне приятно, что им близок мой герой и сериал в целом.

Напомним,

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