Боєць Азову з позивним "Орест" вийшов на зв'язок з родиною після евакуації з "Азовсталі"
Дмитро Козацький з позивним «Орест» - автор кадрів поранених українських воїнів у польовому шпиталі на заводі «Азовсталь», які облетіли весь світ.
Коли ми дізнались, що хлопці відправляються у полон – деякий час не було ніякої інформації, буде дуже важко. Але, Слава Богу, Діма зателефонував мамі, ми почули його голос, він сказав, що живий – це найголовніше. Сказав, що їх годують, хоча ми не знаємо як, і те, що з ним все добре, – поділилась сестра Дар’я.
Під час перебування «Ореста» на «Азовсталі», родина майже не спілкувалась з Дмитром. Дивом побачитись по відеозв’язку їм вдалось в останні дні на заводі. Рідня говорить, що це була розмова «про все та ні про що», оскільки для них найважливіше було побачити «Ореста».
Я розповіла про те, що хочу створити футболки з його фотографіями, щоб їх бачили і коли він вийшов – його зустрічали тисячі людей у них…Мій брат зумів знайти цей промінь сонця у пеклі. Тому я хочу це добро транслювати у світ… Проте, за його словами та голосом було чути, що вони вже виснажені…ми не знали, який краще буде вихід. Або, говорімо чесно, їх приб’є, або вмерти від голоду у 21 столітті, або піти на ризик, – зі сльозами на очах розповіла сестра воїна.
Родина зізнається, що моментами перебувала у стані зневіри, але щодня вони просинались зранку зі словами на вустах, що скоро побачать Діму. Дар’я згадує: брат пішов до полку «Азов» свідомо, читав багато інформації, аби прийняти правильне для себе рішення. За її словами, цей полк – дійсно сім’я, де кожний воїн стоїть один за одного. «Це не братство, а справжня сім’я… Там головна мета – не вбити, не воювати, а віддати своє життя Україні», - наголосила вона.
Окрім того, Дмитро написав мамі листа, який сфотографував та надіслав сестрі. Дар’я його роздрукувала та віддала мамі разом з подарунком. Цей вчинок сина дуже розчулив жінку, у листі була подякував мамі за все, що вона для нього зробила.
Окрім того, хлопець наполіг на тому, щоб сестра купила улюблену піцу жінці, проте та відмовилась її їсти. Говорить, що не може насолодитись нею, коли її дитина голодує. У студії «Сніданку з 1+1» Ірина зізналась, що вірить тільки у перемогу України та сподівається на швидке повернення сина додому.
Я хочу сказати усім мамам, дружинам, сестрам, усім, хто чекає зараз на наших хлопців: нам потрібно чекати, вірити, сподіватись та молитися. Ми просимо увесь світ не забувати про наших хлопців. Дмитро – простий хлопець, потрапив на «Азовсталь» у такі тяжкі обставини. Наші воїни показали, які вони мужні та героїчні. Це люди, які дуже люблять свою родину та країну. І за всіх полонених треба боротися до останнього, адже це наші діти та наше майбутнє, – прокоментувала Ірина.
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