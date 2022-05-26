Боєць Азову з позивним "Орест" вийшов на зв'язок з родиною після евакуації з "Азовсталі"

Дмитро Козацький з позивним «Орест» - автор кадрів поранених українських воїнів у польовому шпиталі на заводі «Азовсталь», які облетіли весь світ.

Він понад 80 днів тримав оборону разом з іншими побратимами на «Азовсталі», перебуваючи там у нелюдських умовах з мінімальним запасом їжі та харчуючись один раз на день. Напередодні евакуації із заводу, «Орест» шокував світ фільмом, який назвав «Останній день на Азовсталі». До студії «Сніданку з 1+1» завітали рідні Дмитра – сестра Дар’я Юрченко та мама Ірина. Вони розповіли, що йому вдалось зв’язатись з рідними.

Коли ми дізнались, що хлопці відправляються у полон – деякий час не було ніякої інформації, буде дуже важко. Але, Слава Богу, Діма зателефонував мамі, ми почули його голос, він сказав, що живий – це найголовніше. Сказав, що їх годують, хоча ми не знаємо як, і те, що з ним все добре, – поділилась сестра Дар’я.

Під час перебування «Ореста» на «Азовсталі», родина майже не спілкувалась з Дмитром. Дивом побачитись по відеозв’язку їм вдалось в останні дні на заводі. Рідня говорить, що це була розмова «про все та ні про що», оскільки для них найважливіше було побачити «Ореста».

Я розповіла про те, що хочу створити футболки з його фотографіями, щоб їх бачили і коли він вийшов – його зустрічали тисячі людей у них…Мій брат зумів знайти цей промінь сонця у пеклі. Тому я хочу це добро транслювати у світ… Проте, за його словами та голосом було чути, що вони вже виснажені…ми не знали, який краще буде вихід. Або, говорімо чесно, їх приб’є, або вмерти від голоду у 21 столітті, або піти на ризик, – зі сльозами на очах розповіла сестра воїна.

Азовсталь / фото: Дмитро Козацький

Родина зізнається, що моментами перебувала у стані зневіри, але щодня вони просинались зранку зі словами на вустах, що скоро побачать Діму. Дар’я згадує: брат пішов до полку «Азов» свідомо, читав багато інформації, аби прийняти правильне для себе рішення. За її словами, цей полк – дійсно сім’я, де кожний воїн стоїть один за одного. «Це не братство, а справжня сім’я… Там головна мета – не вбити, не воювати, а віддати своє життя Україні», - наголосила вона.

За словами сестри, Дмитро – дуже романтична особа, який щоразу робить їй та мамі подарунки та різні приємності на свята. Не дивлячись на те, що хлопець перебував на «Азовсталі» в оточенні, він зв’язався із сестрою та запропонував зробити спільний подарунок до Дня матері.

Окрім того, Дмитро написав мамі листа, який сфотографував та надіслав сестрі. Дар’я його роздрукувала та віддала мамі разом з подарунком. Цей вчинок сина дуже розчулив жінку, у листі була подякував мамі за все, що вона для нього зробила.

Дмитро Козацький (Орест) / Пресслужба каналу 1+1

Окрім того, хлопець наполіг на тому, щоб сестра купила улюблену піцу жінці, проте та відмовилась її їсти. Говорить, що не може насолодитись нею, коли її дитина голодує. У студії «Сніданку з 1+1» Ірина зізналась, що вірить тільки у перемогу України та сподівається на швидке повернення сина додому.

Я хочу сказати усім мамам, дружинам, сестрам, усім, хто чекає зараз на наших хлопців: нам потрібно чекати, вірити, сподіватись та молитися. Ми просимо увесь світ не забувати про наших хлопців. Дмитро – простий хлопець, потрапив на «Азовсталь» у такі тяжкі обставини. Наші воїни показали, які вони мужні та героїчні. Це люди, які дуже люблять свою родину та країну. І за всіх полонених треба боротися до останнього, адже це наші діти та наше майбутнє, – прокоментувала Ірина.

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