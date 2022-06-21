Сергій Притула оголосив аукціон власної картини, щоб закупити три Байрактари

21 июня 2022 21:44 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Сергій Притула оголосив аукціон власної картини, щоб закупити три Байрактари
Телеведучий Сергій Притула
instagram.com/siriy_ua

Продаж роботи «Батько і мати. Два сонця гарячих», яку ведучий Нового каналу та волонтер Сергій Притула намалював ще у 2011 році, відбудеться 22 червня.

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Оце так новина! Засновник Благодійного фонду, волонтер, громадський діяч та ведучий Нового каналу Сергій Притула оголосив новий аукціон картини. Цього разу продає власну роботу!

25 лютого 2011 року в ефірі програми «Підйом» на Новому каналі відбулася подія, яка зараз, через 11 років, має принести користь українській армії, – каже Притула. – В компанії Саші Педана, Олі Фреймут, Василя Вірастюка та під музичний сет наших олімпійців Ані Безсонової та Дениса Селантьєва я трошки малював.

Сергій Притула оголосив аукціон власної картини / instagram.com/siriy_ua

Під час того ефіру ранкового шоу з’явилася картина олією на полотні «Батько і мати. Два сонця гарячих». Але ідея в Притули виникла значно раніше.

Малюнок, який я пафосно називаю «картина», «Батько і мати», у вигляді ескізу був намальований мною ще на першому курсі інституту. У 2011-му перейшов на полотно, а ще трошки пізніше став принтом на футболці, яка була долучена до колекції FASHION AID – проекту в рамках Ukrainian Fashion Week на підтримку тих, кого торкнулась проблема ВІЛ/СНІДу, – розповідає Сергій Притула. – Тобто цей малюнок вже приносив користь, і в нього є своя історія. Я завжди жартував, що після моєї смерті діти зможуть продати його за великі гроші, але зараз хочу продати його за ще більші. І скерувати всі кошти на підтримку рідненьких Збройних сил України.

Телеведучий Сергій Притула / Пресслужба Нового каналу

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Стартова ціна роботи – 10 тисяч доларів. Гроші від її продажу підуть на купівлю трьох ударних безпілотників «Байрактар» (літаків комплексу БПЛА – прим. ред.) Ця закупівля відбувається в рамках проекту «Народний «Байрактар» Благодійного фонду Сергія Притули.

Реєстрація на аукціон і можливість робити ставки відкриється 21 червня о 19:00, триватиме добу і завершиться 22 червня о 19:00 у прямому ефірі стриму на сторінці Facebook та на YouTube-каналі Сергія Притули.

Ставки криптовалютою будуть прийматися на одному з найбільших NFT-маркетплейсів OpenSea, – каже Притула. – Ставки в доларах можна буде робити на платформі Prozorro.Продажі. Та найгарячіша битва розпочнеться на самому стримі. До зустрічі!

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