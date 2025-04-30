Актор серіалу «Кохання та полум’я» Максим Рягін: «Мені було достатньо бабусиного телевізора, щоб закохатися в акторство»

30 квітня 2025 20:03 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

Усі статті автора...

Актор серіалу «Кохання та полум’я» Максим Рягін: «Мені було достатньо бабусиного телевізора, щоб закохатися в акторство»
Актор серіалу «Кохання та полум’я» Максим Рягін
Пресслужба каналу СТБ

Максим Рягін – молодий актор, родом із Дружківки Донецької області, який уже встиг заявити про себе і на сцені, і в кадрі.

Читайте такожСергій Мітрюшин про героя серіалу «Кохання та полум’я»: «Він – наче присвята всім, хто щодня рятує інших, залишаючись в тіні»
Він працює у Київському академічному театрі драми і комедії на лівому березі Дніпра, де грає у низці глибоких драматичних вистав, зокрема у постановці «Син» – щемливій історії про стосунки батьків і дітей. На телебаченні Максим зіграв у серіалі «Кохання та полум’я» на СТБ, де виконує одну з ключових ролей – щирого та відважного Філа Малиновського. Ми поспілкувалися з актором про перші кроки в професії, улюблені ролі та про те, чому акторство – це більше, ніж просто робота.

Макс, розкажи, з чого все почалося? Коли ти зрозумів, що сцена – твоє?

– Ще задовго до професійних кастингів у моєму житті були… бабусині серіали. Я приходив до неї в гості, сідав поруч і разом із дідусем уважно стежив за кожною сценою. Але для мене це було не просто переглядом – я запам’ятовував репліки героїв, а потім влаштовував свої «вистави». Виходив на імпровізовану сцену і грав усіх персонажів одразу – ще тоді, мабуть, щось у мені вже знало, куди я йду. У школі я був постійним учасником свят, гумористичних номерів і театральних сценок. І хоча тоді ще не думав про це як про професію – просто отримував кайф. А в дев’ятому класі зрозумів: навіщо обирати щось штучне, якщо справжнє – вже давно зі мною?

У серіалі «Кохання та полум’я» ти проходив справжнє випробування разом із рятувальниками. Що далося найважче?

– Найбільше запам’яталося два епізоди, які стали справжнім викликом не лише як для актора, а й просто як для людини.

Перший – змагання ДСНС. Спека за +40 °C, повне екіпірування, важкі рукави, шолом, розпечена гума… Це не кіно – це майже реальність. Під час зйомок я отримав тепловий удар, хоча ми і мали невеликі перерви. Повністю шоломи знімати було не можна. І тоді я вперше по-справжньому відчув, яку силу, витривалість і хоробрість мають рятувальники.

Другий – сцена на висоті. За сюжетом мій герой піднімається по драбині маяка в лісі. Без страховки. І хоча я не маю сильного страху висоти – легкий мандраж був. Але акторство – це не про «не страшно». Це про «страшно, але йду».

Актор Максим Рягін / Пресслужба каналу СТБ

Ти схожий на свого героя в серіалі?

– Так. Ми обидва – новачки у своїй справі, які ще тільки формуються, вчаться, помиляються, але дуже хочуть робити все правильно. Мій герой приходить у ДСНС із щирим бажанням бути корисним, рятувати, навчатися. І я у світі кіно відчуваю те саме – повну відданість справі. Любов до процесу. Тож, ми обидва тільки починаємо – але з великим серцем.

У серіалі «Кохання та полум’я» ваш Філ переживає справжні американські гірки почуттів разом із героїнею Аліни Сахно, акторкою Альбіною Корж. Чи легко вам було знайти хімію з партнеркою? Як вам працювалося разом – чи багато обговорювали сцени, репетирували поза знімальним процесом?

Читайте такожРежисер Віталій Кукса: У серіалі «Кохання та полум'я» є реальні історії рятувальників
– Мені з Альбіною працювалося дуже легко і комфортно. Ми познайомилися буквально в перший день зйомок, відразу зрозуміли, що будемо партнерами у проєкті, і почали обговорювати сцени. Було важливо одразу знайти контакт – і він, на щастя, з’явився природно. Пам’ятаю, на одному з перших знімальних днів ми працювали в лісі. Сцена не була романтичною, але Альбіна підійшла дуже з повагою – запитала, чи буде мені комфортно, якщо вона обійме чи зробить якийсь жест у кадрі. Для мене це був перший досвід подібних сцен, і така увага до особистих меж вразила. Ми домовились одразу про все, що важливо – і завдяки цьому працювати стало набагато простіше.

Ще під час зйомок ми обговорювали, як можна трохи змінити одну зі сцен – додали кілька реплік, підійшли до режисера, і він нас підтримав. Така взаємна ініціативність дуже заряджала.

Якщо чесно, мої улюблені сцени в серіалі – це сцени з Альбіною. В них була особлива енергетика. Альбіна існує в кадрі не лише за текстом, а й між рядками – і це, як на мене, одна з найважливіших якостей актора. Її досвід у повному метрі дуже відчутний. Вона задає темп, якому хочеться відповідати, включатись на повну, бути присутнім не лише у словах, а в кожному погляді, паузі, русі. І це – надзвичайно надихає.

Актор серіалу «Кохання та полум’я» Максим Рягін з акторкою Альбіною Корж / Пресслужба каналу СТБ

Курйози на знімальному майданчику траплялися?

– Ще й які! Один епізод змусив сміятися всю команду. Мій герой рятував з пожежі собаку на ім’я Найда. За сюжетом тваринка знепритомніла, і я мав зробити їй штучне дихання «рот у ніс». Але… це була не справжня собака, а бутафорська – пластикова фігура з лапами, які не згиналися. Вони стирчали в різні боки, а я, серйозний, намагаюся «врятувати» її життя. Усі спостерігають, підказують, знімають – а я над нею, як над живою. Смішно? Так. Але за цією сценою стоїть повага – бо собаки дійсно рятують людей на завалах, і кожне життя варте порятунку.

Як ти бачиш роль актора під час війни?

– Актори, музиканти, письменники – ми всі частина одного фронту. Фронту культури. Культура – це голос народу, це наша пам’ять, ідентичність, гідність. У час, коли руйнують будинки, особливо важливо зберігати те, що не зруйнуєш ракетами – душу народу. Ми маємо творити, знімати, писати, грати – не тільки для себе, а й для світу. Щоб усі знали: Україна – це не лише про війну, а й про глибину, силу й красу.

Актор серіалу «Кохання та полум’я» Максим Рягін / Пресслужба каналу СТБ

Ти також знімався в проєкті «Будинок «Слово». Кого з українських історичних постатей вважаєш особливо важливою?

– Для мене це – Лесь Курбас. Геніальний режисер, реформатор театру, людина, яка в часи тиску й терору не зрадила мистецтво. Він творив тоді, коли за це могли вбити. І таки вбили. Але його ідеї живуть. Його сміливість – це натхнення. Це приклад того, що культура – теж боротьба. І вона варта жертви.

Чи бували моменти сумніву у виборі професії?

– Ні. І я вважаю це своїм великим щастям. Друзі іноді змінювали напрям, шкодували. А я – ні. Цей шлях – мій. Складний, іноді страшний, але мій. І кожна сцена, кожен знімальний день – це ще один крок у бік мрії.

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

інтерв`ю серіали Кохання та полум`я серіали 2025 Максим Рягін

Матеріали на тему

Сергій Мітрюшин про героя серіалу «Кохання та полум’я»: «Він – наче присвята всім, хто щодня рятує інших, залишаючись в тіні»
Інтерв'ю

Сергій Мітрюшин про героя серіалу «Кохання та полум’я»: «Він – наче присвята всім, хто щодня рятує інших, залишаючись в тіні»
ТОП серіалів 2025 року, які Тетяна Висоцька рекомендує додати до списку перегляду
Кіноперсона

ТОП серіалів 2025 року, які Тетяна Висоцька рекомендує додати до списку перегляду
єПитання 4 сезон: дивитися 5 випуск онлайн від 01.04.2025
Телешоу

єПитання 4 сезон: дивитися 5 випуск онлайн від 01.04.2025
Дмитро Коляденко розповів, за що він боготворить свого сина
Новини

Дмитро Коляденко розповів, за що він боготворить свого сина
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

МастерШеф 15 сезон: дивитися 5 випуск онлайн від 29.03.2025

МастерШеф 15 сезон: дивитися 5 випуск онлайн від 29.03.2025
Один за всіх 19 сезон: дивитися 4 випуск онлайн від 30.03.2025

Один за всіх 19 сезон: дивитися 4 випуск онлайн від 30.03.2025
МастерШеф 15 сезон: дивитися 9 випуск онлайн від 26.04.2025

МастерШеф 15 сезон: дивитися 9 випуск онлайн від 26.04.2025
Віталіна Біблів вперше розповіла про свого коханого

Віталіна Біблів вперше розповіла про свого коханого

Популярне відео

МастерШеф 15 сезон: дивитися 5 випуск онлайн від 29.03.2025

МастерШеф 15 сезон: дивитися 5 випуск онлайн від 29.03.2025
Один за всіх 19 сезон: дивитися 4 випуск онлайн від 30.03.2025

Один за всіх 19 сезон: дивитися 4 випуск онлайн від 30.03.2025
МастерШеф 15 сезон: дивитися 9 випуск онлайн від 26.04.2025

МастерШеф 15 сезон: дивитися 9 випуск онлайн від 26.04.2025
Колесо фортуни: дивитися 4 випуск онлайн від 29.03.2025

Колесо фортуни: дивитися 4 випуск онлайн від 29.03.2025
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK