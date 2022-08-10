Настане час: Lida Lee анонсувала концерт в українському Криму
Співачка та засновниця волонтерського штабу у Вінниці Lida Lee поділилася світлиною на своїй сторінці в Instagram з анонсом першого сольного концерту в українському Криму.
Настане час…18.08», – так загадково Lida підписала світлину у мережі.
Аудиторія артистки із захопленням поставилася до ситуативного креативу:
Обожнюю сьогоднішні меми», «О так, це буде запальна вечірка», «Настане час, і я потраплю на ваш концерт», – поділилися своїми враженнями від публікації Lida Lee у коментарях підписники.
Із таким жартівливим фото співачка доєдналася до українських компаній та брендів, що вже створили меми після того, як в окупованому Криму пролунала низка вибухів на території військового аеродрому 9 серпня.