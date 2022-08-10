Настане час: Lida Lee анонсувала концерт в українському Криму

10 августа 2022 21:51 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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Настане час: Lida Lee анонсувала концерт в українському Криму
Настане час: Lida Lee анонсувала концерт в українському Криму
Пресслужба

Співачка та засновниця волонтерського штабу у Вінниці Lida Lee поділилася світлиною на своїй сторінці в Instagram з анонсом першого сольного концерту в українському Криму.

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На фото зірка додала афішу свого концерту з написом «18.08. З присвятою героям ЗСУ». 

Настане час…18.08», – так загадково Lida підписала світлину у мережі. 

Аудиторія артистки із захопленням поставилася до ситуативного креативу:

Обожнюю сьогоднішні меми», «О так, це буде запальна вечірка», «Настане час, і я потраплю на ваш концерт», – поділилися своїми враженнями від публікації Lida Lee у коментарях підписники.

Із таким жартівливим фото співачка доєдналася до українських компаній та брендів, що вже створили меми після того, як в окупованому Криму пролунала низка вибухів на території військового аеродрому 9 серпня. 

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