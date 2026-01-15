Lida Lee розповіла про табу в стосунках

Ведуча реаліті «Кохання на виживання» артистка Lida Lee розповіла, що для неї red flag у стосунках, та чи готова вона пройти випробування проєкту разом із коханим.

У кожної людини є свій внутрішній «стоп-лист» у стосунках – те, з чим вона не готова миритися за жодних обставин. Для когось це дрібниці, а для когось – фундамент, без якого пару не врятує вже нічого.

Артистка Lida Lee, ведуча реаліті «Кохання на виживання», точно знає, де особисто для неї проходить межа між тим, що припустимо, та категоричним «ні».

Для мене табу у стосунках – це неповага, приниження, брехня, порушення кордонів, які були заздалегідь обговорені, – говорить ведуча реаліті «Кохання на виживання» артистка Lida Lee. – Ще – мовчання замість діалогу. Якщо є проблема, про неї треба говорити та вирішувати.

Відносини – це завжди про двох. І коли у цьому просторі з’являється хтось третій, баланс починає хитатися, навіть якщо це намагаються подати як «нічого серйозного».

Впускання третіх осіб у стосунки для мене неприйнятно, – ділиться Lida Lee. – Насправді цих табу більше, але я перерахувала основні.

Ведуча Lida Lee / Пресслужба Нового каналу

Не так давно Lida Lee та Даніель Салем офіційно підтвердили, що вони у стосунках – пара більше не приховує почуття. А от чи наважилася б Lida Lee разом із Даніелем пройти випробування, подібні до тих, які щодня переживають учасники реаліті «Кохання на виживання»? До слова, Даніель Салем теж був ведучим цього проєкту.

Знаєте, у житті кожної пари є свої випробування, тому нам їх поки що вистачає, – з усмішкою віджартувалася Lida Lee.

