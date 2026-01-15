Lida Lee розповіла про табу в стосунках
Ведуча реаліті «Кохання на виживання» артистка Lida Lee розповіла, що для неї red flag у стосунках, та чи готова вона пройти випробування проєкту разом із коханим.
Артистка Lida Lee, ведуча реаліті «Кохання на виживання», точно знає, де особисто для неї проходить межа між тим, що припустимо, та категоричним «ні».
Для мене табу у стосунках – це неповага, приниження, брехня, порушення кордонів, які були заздалегідь обговорені, – говорить ведуча реаліті «Кохання на виживання» артистка Lida Lee. – Ще – мовчання замість діалогу. Якщо є проблема, про неї треба говорити та вирішувати.
Відносини – це завжди про двох. І коли у цьому просторі з’являється хтось третій, баланс починає хитатися, навіть якщо це намагаються подати як «нічого серйозного».
Впускання третіх осіб у стосунки для мене неприйнятно, – ділиться Lida Lee. – Насправді цих табу більше, але я перерахувала основні.
Знаєте, у житті кожної пари є свої випробування, тому нам їх поки що вистачає, – з усмішкою віджартувалася Lida Lee.
Нагадаємо,