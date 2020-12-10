Сериал Отыграть назад от HBO побил рекорд Игры престолов

10 декабря 2020 10:30 Алла Лысак
Сериал Отыграть назад от HBO побил рекорд Игры престолов
Сериал Отыграть назад от HBO побил рекорд Игры престолов
кадр из сериала

Сериал «Отыграть назад», снятый HBO, неожиданно побил рекорд хита канала «Игры престолов» по просмотрам.

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Сериал «Отыграть назад» с Хью Грантом и Николь Кидман оставил позади не только «Игру престолов», а и «Хранителей», «Большую маленькую ложь» и «Настоящего детектива». 

Например, премьерная сериал шоу собрала у экранов телевизоров более 2,5 миллиона зрителей, а финал сериала посмотрели 3 миллиона зрителей.

Примечательно, что та же «Большая маленькая ложь» по мере выхода на экраны не приобретала, а теряла аудиторию, например, финал второго сезона смотрело на 16% зрителей меньше, чем середину первого сезона.

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Отметим, что «Отыграть назад» снят по книге, в центре сюжета идеальная, на первый взгляд, семья с 15-летним сыном. Но жизнь семейства резко меняется, когда становится известно об убийстве матери ребенка, который учится вместе с сыном главных героев.

Напомним,

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