Сериал Отыграть назад от HBO побил рекорд Игры престолов

Сериал «Отыграть назад», снятый HBO, неожиданно побил рекорд хита канала «Игры престолов» по просмотрам.

Сериал «Отыграть назад» с Хью Грантом и Николь Кидман оставил позади не только «Игру престолов» , а и «Хранителей», «Большую маленькую ложь» и «Настоящего детектива».

Например, премьерная сериал шоу собрала у экранов телевизоров более 2,5 миллиона зрителей, а финал сериала посмотрели 3 миллиона зрителей.

Примечательно, что та же «Большая маленькая ложь» по мере выхода на экраны не приобретала, а теряла аудиторию, например, финал второго сезона смотрело на 16% зрителей меньше, чем середину первого сезона.

Отметим, что «Отыграть назад» снят по книге, в центре сюжета идеальная, на первый взгляд, семья с 15-летним сыном. Но жизнь семейства резко меняется, когда становится известно об убийстве матери ребенка, который учится вместе с сыном главных героев.

Напомним,