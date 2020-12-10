Сериал Отыграть назад от HBO побил рекорд Игры престолов
Сериал «Отыграть назад», снятый HBO, неожиданно побил рекорд хита канала «Игры престолов» по просмотрам.
Например, премьерная сериал шоу собрала у экранов телевизоров более 2,5 миллиона зрителей, а финал сериала посмотрели 3 миллиона зрителей.
Примечательно, что та же «Большая маленькая ложь» по мере выхода на экраны не приобретала, а теряла аудиторию, например, финал второго сезона смотрело на 16% зрителей меньше, чем середину первого сезона.
Напомним,