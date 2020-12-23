HBO продлил сериал Темные начала на третий и последний сезон

23 декабря 2020 09:30 Алла Лысак
HBO продлил сериал Темные начала на третий и последний сезон
HBO продлил сериал Темные начала на третий и последний сезон
кадр из сериала

HBO закроет сериал Темные начала после третьего сезона.

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HBO и BBC сообщили о своих планах завершить сериал Темные начала на третьем сезоне.

Съемки планируют начать в Кардиффе (Уэльс) в 2021 году. 

Для меня было огромной честью работать со сложной, эпической и культурно резонансной работой Филипа Пулмана. Мы горды, что перенесли эту историю на экраны. Мы с нетерпением ждем завершения трилогии, которое должно состояться в ближайшее время,
– сообщила президент канала по программой политике Франческа Орси.

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Отмечается, что в финальном сезоне предварительно будет восемь эпизодов. В центре сюжета находится девушка из другого мира, которая во втором сезоне встречает мальчика Уилла в заброшенном городе.

В основе сценария лежит третья книга Пулмана Янтарная подзорная труба.

Напомним,

 

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