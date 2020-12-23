HBO продлил сериал Темные начала на третий и последний сезон
23 декабря 2020 09:30
HBO продлил сериал Темные начала на третий и последний сезон
кадр из сериала
HBO закроет сериал Темные начала после третьего сезона.
сериал Темные начала на третьем сезоне.
Съемки планируют начать в Кардиффе (Уэльс) в 2021 году.
Для меня было огромной честью работать со сложной, эпической и культурно резонансной работой Филипа Пулмана. Мы горды, что перенесли эту историю на экраны. Мы с нетерпением ждем завершения трилогии, которое должно состояться в ближайшее время,– сообщила президент канала по программой политике Франческа Орси.
В основе сценария лежит третья книга Пулмана Янтарная подзорная труба.
Напомним,
- HBO выпустит две бонусные серии Эйфории до конца года.
- Сериал Отыграть назад побил рекорд Игры престолов.