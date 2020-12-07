Смотреть трейлер четвертого сезона сериала Леденящие душу приключения Сабрины

7 декабря 2020 09:30 Алла Лысак
Смотреть трейлер четвертого сезона сериала Леденящие душу приключения Сабрины
Netflix опубликовал трейлер финального сезона Леденящих душе приключений Сабрины
кадр из сериала

31 декабря на Netflix выйдет четвертый и финальный сезон мистического шоу «Леденящие душу приключения Сабрины».

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На днях стриминговая платформа Netflix порадовала поклонников Сабрины полноценным трейлером четвертого сезона.

Сервис решил вопрос с закрытием шоу еще летом, у сценаристов была возможность двести до конца все сюжетные линии.

Впрочем, поклонники все равно расстроены, такой успешный сериал мог бы выходить еще несколько сезонов, если бы не пандемия коронавируса и новые правила игры, которые она привнесла в кинематограф в 2020 году. Netflix ныне пытается справиться с организационными и финансовыми трудностями, а также сэкономить финансы на будущее, а фанаты не исключают, что студия может воскресить сериал, когда коронавирус перестанет угрожать человечеству.

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Отметим, что четвертый сезон планировали показать в 2021 году, но в Netflix решили не тянуть с расставанием, закончив раньше.

Сериал от Netflix Chilling Adventures of Sabrina / «Леденящие душу приключения Сабрины» снят по популярному комиксу о юной ведьме. Ранее Сабрину уже экранизировали – в 1996 году.

Напомним,

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