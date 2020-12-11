Вышел первый трейлер продолжения Молчания ягнят
Канал CBS показал трейлер сериала «Кларис», продолжения триллера «Молчание ягнят».
В главной роли агент ФБР Кларисса Старлинг, сыграла ее Ребекка Бридс (известна по ролям в сериале «Милые обманщицы», «Отважные»).
Кларис занимается расследованием преступлений, совершенных маньяками. Спустя год после того, как в 1992 году она встретилась с Ганнибалом Лектером, женщина попадает в деревню, где маньяк оставляет им новую жертву.
Кларис Старлинг обладает удивительной психологией, это причина, почему Молчание было таким замечательным. Фильм поставил вас на место Кларис,— отметил создатель сериала Алекс Куртцман.
Напомним,