Вышел первый трейлер продолжения Молчания ягнят

11 декабря 2020 10:30 Алла Лысак
Вышел первый трейлер продолжения Молчания ягнят
Вышел первый трейлер продолжения Молчания ягнят
кадр из сериала

Канал CBS показал трейлер сериала «Кларис», продолжения триллера «Молчание ягнят».

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Американская телерадиосеть CBS на днях показала первый  трейлер сериала Кларис, который выйдет в 2021 году. Сюжетно шоу является продолжением знаменитого Молчания ягнят с Энтони Хопкинсом.

В главной роли агент ФБР Кларисса Старлинг, сыграла ее Ребекка Бридс (известна по ролям в сериале «Милые обманщицы», «Отважные»).

Кларис занимается расследованием преступлений, совершенных маньяками. Спустя год после того, как в 1992 году она встретилась с Ганнибалом Лектером, женщина попадает в деревню, где маньяк оставляет им новую жертву.

Кларис Старлинг обладает удивительной психологией, это причина, почему Молчание было таким замечательным. Фильм поставил вас на место Кларис,
 — отметил создатель сериала Алекс Куртцман.

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Отметим, что в первой экранизации романа Кларис сыграла знаменитая Джоди Фостер, она получила Оскар за работу в фильме. 

Напомним,

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