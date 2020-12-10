Ривердэйл 5 сезон - смотреть онлайн трейлер
Представлен трейлер 5 сезона сериала "Ривердейл". Посмотреть трейлер вы можете онлайн на нашем сайте tv.ua.
Предстоящий сезон будет начат с эпизодов на выпускном балу,ведь именно там герои сериала попрощаются со школой. Изначально серии про торжественный вечер зрители должны были увидеть в четвертом сезоне, однако из-за пандемии коронавируса создатели были вынуждены отложить их. В последующих сериях фанатов Ривердэйла обещают перенести действие на семь лет вперед и показать повзрослевших персонажей, вынужденных вернуться в город из-за новых загадочных событий.
Премьера новых серий Ривердэйла состоится 20 января.
Напомним,
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