Ривердэйл 5 сезон - смотреть онлайн трейлер

10 декабря 2020 15:42 Александр Кива
Ривердэйл 5 сезон - смотреть онлайн трейлер
Вышел трейлер пятого сезона сериала «Ривердэйл»
пресс-служба

Представлен трейлер 5 сезона сериала "Ривердейл". Посмотреть трейлер вы можете онлайн на нашем сайте tv.ua.

Читайте такжеВышел трейлер анимационной трилогии «Трансформеры: Война за Кибертрон»
Канал The CW представил трейлер пятого сезона сериала «Ривердэйл», премьера которого запланирована на 20 января 2021 года. 

Предстоящий сезон будет начат с эпизодов на выпускном балу,ведь именно там герои сериала попрощаются со школой. Изначально серии про торжественный вечер зрители должны были увидеть в четвертом сезоне, однако из-за пандемии коронавируса создатели были вынуждены отложить их. В последующих сериях фанатов Ривердэйла обещают перенести действие на семь лет вперед и показать повзрослевших персонажей, вынужденных вернуться в город из-за новых загадочных событий. 

Премьера новых серий Ривердэйла состоится 20 января.

Напомним, 

 

Облако тегов

сериалы Онлайн трейлер Ривердэйл Ривердэйл 5 сезон

Материалы по теме

Вызов: смотреть 23 серию онлайн (эфир от 10.12.2020)
Сериалы

Вызов: смотреть 23 серию онлайн (эфир от 10.12.2020)
Дмитрий Ульянов о своем персонаже в сериале «Объятия лжи»: Это классический герой-любовник
Интервью

Дмитрий Ульянов о своем персонаже в сериале «Объятия лжи»: Это классический герой-любовник
Родня: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 07.12.2020)
Сериалы

Родня: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 07.12.2020)
ТОП небанальных сериалов об инопланетянах от актера ситкома "Пришелец" Анатоля Фон-Филандры
Киноперсона

ТОП небанальных сериалов об инопланетянах от актера ситкома "Пришелец" Анатоля Фон-ФиландрыЭксклюзив

Популярное на сайте

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 04.12.2020

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 04.12.2020
Холостячка: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 04.12.2020)

Холостячка: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 04.12.2020)
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 07.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 07.12.2020)
Холостячка: кто покинул проект в 7 выпуске от 04.12.2020

Холостячка: кто покинул проект в 7 выпуске от 04.12.2020

Популярное видео

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 04.12.2020

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 04.12.2020
Холостячка: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 04.12.2020)

Холостячка: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 04.12.2020)
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 07.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 07.12.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 07.12.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 07.12.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK