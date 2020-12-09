Трансформеры: Война за Кибертрон - смотреть онлайн трейлер сериала-трилогии

Netflix опубликовал трейлер второй части анимационного сериала-трилогии "Трансформеры: Война за Кибертрон".

Стрим-сервис Netflix представил трейлер второй части анимационного шоу «Трансформеры: Война за Кибертрон», которая получила название «Восход Земли». Сюжет новой главы все так же будет посвящен конфликту между автоботами и десептиконами, а местом действия, судя из названия, станет Земля.

Согласно синопсису, в новых сериях действо начнется с того момента, когда Аллспарк пропал без вести, Ковчег потерялся в глубинах космоса, а Оптимус Прайм и выжившие Автоботы ведут отчаянную гонку со временем, сражаясь с независимой группой Трансформеров и Мегатроном — лидером десептиконов, пишет A.

Помимо актеров-детей в фильме снялись Педро Паскаль («Мандалорец»), Приянка Чопра («Куантико»), Кристиан Слейтер («Настоящая любовь»), Бойд Холбрук («Нарко») и другие достаточно известные актеры, так что We Can Be Heroes / «Мы можем быть героями» вполне будет интересна не только детям, но и их родителям. Премьера картины состоится на платформе Netflix 1 января 2021 года.

Смотрите онлайн трейлер анимационного сериала-трилогии "Трансформеры: Война за Кибертрон" – "Восход Земли".

Напомним,