Вышел новый трейлер «Морбиуса» с Джаредом Лето - смотреть видео онлайн
Вышел новый трейлер вампирского хоррора «Морбиус» с американским актером Джаредом Лето.
Минутный ролик начинается с личного обращения исполнителя главной роли к зрителям.
Действие картины Даниэля Эспиносы разворачивается во вселенной Человека-паука, в центре сюжета — страдающий редким заболеванием крови биохимик, доктор Майкл Морбиус. В попытке найти лекарство от смертельной болезни герой превращается в живого вампира.
Также в фильме появятся актеры Мэтт Смит, Адриа Архона, Джаред Харрис, Майкл Китон, и другие.
Премьера фильма ожидается в марте 2021 года, однако студия может вновь перенести дату выхода из-за коронавируса