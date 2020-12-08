Вышел новый трейлер «Морбиуса» с Джаредом Лето - смотреть видео онлайн

8 декабря 2020 14:55 Александр Кива
Вышел новый трейлер «Морбиуса» с Джаредом Лето - смотреть видео онлайн
Вышел новый трейлер «Морбиуса» с Джаредом Лето
кадр из видео

Вышел новый трейлер вампирского хоррора «Морбиус» с американским актером Джаредом Лето.

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Джаред Лето уже презентовал фильм Морбиус японским поклонникам на фестивале Tokyo Comic-Con. Трейлер размещен на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment.

Минутный ролик начинается с личного обращения исполнителя главной роли к зрителям.

Действие картины Даниэля Эспиносы разворачивается во вселенной Человека-паука, в центре сюжета — страдающий редким заболеванием крови биохимик, доктор Майкл Морбиус. В попытке найти лекарство от смертельной болезни герой превращается в живого вампира.

Также в фильме появятся актеры Мэтт Смит, Адриа Архона, Джаред Харрис, Майкл Китон, и другие.

Премьера фильма ожидается в марте 2021 года, однако студия может вновь перенести дату выхода из-за коронавируса

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Джаред Лето видео трейлер Морбиус

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