Кобра Кай 3 сезон: смотреть онлайн трейлер

10 декабря 2020 17:34 Александр Кива
Кобра Кай 3 сезон: смотреть онлайн трейлер
Netflix показал трейлер третьего сезона сериала «Кобра Кай»
кадр из видео

Netflix представил трейлер 3 сезона сериала "Кобра Кай". Посмотреть трейлер вы можете онлайн на нашем сайте tv.ua.

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Полноценный трейлер третьего сезона сериала «Кобра Кай» опубликовал Netflix 9 декабря на своем YouTube-канале.

Сюжет рассказывает о бывшем хулигане Джонни Лоуренсе, который решает возродить школу карате «Кобра Кай». Он встречается с Дэниелом ЛаРуссо, который пытается следовать старым заветам, решая помочь герою.

Премьера третьего сезона сериала Кобра Кай должна состояться 8 января, хотя в новом ролике дату почему-то убрали — возможно, он выйдет позже в том же месяце.

Отметим, Кобра Кай был положительно встречен критиками. На сайте Rotten Tomatoes рейтинг первого сезона составляет 100 процентов свежести со средней оценкой 7,51 из 10 баллов на основе 34 отзывов. Зрительская оценка составляет 95 %. Metacritic присвоил первому сезон оценку 72 из 100, согласно отзывам 11 критиков.

Напомним, 

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