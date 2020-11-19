Крестный отец 3 выйдет в декабре 2020: трейлер фильма - видео

19 ноября 2020 19:40 Александр Кива
Крестный отец 3 выйдет в декабре 2020: трейлер фильма - видео
Вышел трейлер третьей части легендарного фильма "Крестный отец"
кадр из видео

Опубликован трейлер новой версии фильма "Крестный отец 3", который сняла студия Paramount.

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Лента получила название "Крестный отец, Кода: Смерть Майкла Корлеоне" и стартует в прокат 4 декабря 2020 года. С 8 декабря картина станет доступна на цифровых платформах.

Коппола обещал, что в переосмысленном фильме, вышедшем в 1990 году, будут новые начало и конец, новые эпизоды и музыка. Этот вариант фильма, по словам режиссера, в большей степени соответствует его с покойным писателем Марио Пьюзо замыслу.

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Напомним, третью часть выпустили еще 30 лет назад. Критики и зрители отозвались о картине довольно сдержанно, хотя первые две части считаются одними из лучших в истории кинематографа. Однако картина все же получила номинации на "Оскар".

Смотрите онлайн трейлер фильма "Крестный отец, Кода: Смерть Майкла Корлеоне" на tv.ua

Напомним,

 

 

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