Крестный отец 3 выйдет в декабре 2020: трейлер фильма - видео
Опубликован трейлер новой версии фильма "Крестный отец 3", который сняла студия Paramount.
Коппола обещал, что в переосмысленном фильме, вышедшем в 1990 году, будут новые начало и конец, новые эпизоды и музыка. Этот вариант фильма, по словам режиссера, в большей степени соответствует его с покойным писателем Марио Пьюзо замыслу.
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