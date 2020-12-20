Иранская "Зомби-Джоли" показала, как на самом деле выглядит: фотошоп вместо пластики ‒ фото
Жуткие зомби-образы 19-летней иранки Сахар Табар, которая стремилась быть похожей на Анжелину Джоли, оказались фотошопом.
Знаменитость впервые показала свое настоящее лицо и заявила, что врала о 40 пластических операциях, а ее образы ‒ результат профессионального грима и фотошопа.
Это просто фотошоп и макияж. Чтобы опубликовать фото, я забавно крашусь. Это просто способ самовыражения, такое искусство. Мои поклонники знают, что это не мое настоящее лицо. Я не хотела быть похожей на Джоли. Не хотела и походить на героиню мультфильма «Мертвая невеста»,‒ оправдывалась Табар.
Уверена, что теперь даже ставить Instagram на телефон не буду, не говоря о том, чтобы заводить там страницу,‒ заявила после освобождения Сахар.
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