Иранская "Зомби-Джоли" показала, как на самом деле выглядит: фотошоп вместо пластики ‒ фото

20 декабря 2020 18:00 Катерина Даниленко
Иранская
Блогер Сахар Табар
социальная сеть Instagram

Жуткие зомби-образы 19-летней иранки Сахар Табар, которая стремилась быть похожей на Анжелину Джоли, оказались фотошопом.

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Совсем недавно девушку арестовали по подозрению в богохульстве, подстрекании к насилию, нарушении исламского дресс-кода страны, растлении молодежи при помощи социальных сетей и приговаривали к 10 годам заключения. В конечном итоге Сахар пощадили и выпустили с тюрьмы под залог.

Блогер Сахар Табар / социальная сеть Instagram

Знаменитость впервые показала свое настоящее лицо и заявила, что врала о 40 пластических операциях, а ее образы ‒ результат профессионального грима и фотошопа.

Это просто фотошоп и макияж. Чтобы опубликовать фото, я забавно крашусь. Это просто способ самовыражения, такое искусство. Мои поклонники знают, что это не мое настоящее лицо. Я не хотела быть похожей на Джоли. Не хотела и походить на героиню мультфильма «Мертвая невеста»,
‒ оправдывалась Табар.

Блогер Сахар Табар / социальная сеть Instagram

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В тюрьме девушке довелось просидеть 15 месяцев. В апреле этого года она просила освобождения, поскольку заразилась коронавирусом. Власти ее просьбу отклонили.

Уверена, что теперь даже ставить Instagram на телефон не буду, не говоря о том, чтобы заводить там страницу,
‒ заявила после освобождения Сахар.

Напомним,

Блогер Сахар Табар / социальная сеть Instagram
 

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Анджелина Джоли социальные сети фото двойники звезд блогер Сахар Табар

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