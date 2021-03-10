Ментовские войны. Харьков в цифрах: любовь, экшен и звезды в главной роли
Решающий бой против криминального мира родного города дадут оперативники убойного отдела — Гордей, Харлей и Ворон — уже 15 марта на канале 2+2 в финальном сезоне сериала «Ментовские войны. Харьков».
1. В третей части зрители увидят 16 серий.
2. Первый сезон «Ментовских войн. Харьков» вышел в 2018 году и сразу ворвался в ТОП самых успешных сериалов канала 2+2.
3. Кастинг на главные роли длился более 2 месяцев. Финальный выбор пал на актера и телеведущего Артема Позняка, звезду «Театра 19» Сергея Листунова, а также актера и шоумена Богдана Юсипчука, который только вернулся из Перу, где получил титул самого красивого мужчины на международном конкурсе «Mister Sea World».
4. За три года в детективе снялись около 700 актеров.
5. В каждой серии «Ментовских» не менее 3 экшен-сцен, и более 300 – за все сезоны. Кстати, эпизоды с трюками, перестрелками и взрывами снимали при участии каскадеров и пиротехников.
6. Прямо во время съемок последнего сезона супруги Сергей Листунов и Дарья Терновская отпраздновали 12 лет брака. Актерская пара сыграла в детективе влюбленных.
7. День рождения Артема Позняка трижды выпадал на съемочный период «Ментовских».
8. 480 км преодолевал Сергей Листунов, чтобы попасть на площадку сериала. Актер родом из Харькова, где уже более 20 лет работает на театральной сцене.
Напомним,