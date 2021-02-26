Ментовские войны. Харьков-3: стала известна дата премьеры сериала - видео

15 марта в 21:25 на канале 2+2 состоится долгожданная премьера 3 сезона детектива «Ментовские войны. Харьков».

Эта часть завершит легендарную детективную сагу. В главных ролях: Артем Позняк, Сергей Листунов, Богдан Юсипчук, Анастасия Рула, Ирина Гулей и др.

Третий сезон начинается с кровавого расстрела в телестудии программы «Жесткая правда», куда в качестве эксперта по борьбе с нелегальным оборотом оружия приглашают подполковника Андрея Гордиенко. Хотя это и не входит в его прямые обязанности, Гордей вместе с верными друзьями и подчиненными – Дмитрием Вороновым и Богданом Харченко – начинает расследование резонансного преступления. Очень скоро они выясняют, что это только начало преступного заговора криминальных игроков и «оборотней в форме».

«Ментовские войны. Харьков-3» снимали около двух месяцев в Киеве и области. Зрителей ждет сразу 16 серий детектива.

Напомним, «Ментовские войны. Харьков-3» – продолжение остросюжетного сериала про принципиальных оперативников, которые ведут отчаянную войну против тех, кто, пользуясь властью и связями в правоохранительных органах, переступает черту законности.