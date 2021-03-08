DZIDZO, Александр Пономарев, Потап и другие звезды поздравили женщин с Международным женским днем

Украинки 8 марта спешат получить поздравления не только от близких мужчин, но и своих кумиров.

Юмористы, актеры, телеведущие и певцы отставили много теплых слов в адрес прекрасного пола. Трогательные пожелания знаменитости опубликовали на своих страницах в Instagram.

DZIDZIO

Певец DZIDZIO в своем микроблоге опубликовал снимок с большим букетом белых тюльпанов и написал:

Збираю всі квіти весни у великий букет і дарую вам, мої королеви і принцеси.

Александр Пономарев

Исполнитель в авто записал видеообращение к прекрасному полу. Мужчина отметил, что именно для женщин пишутся песни, сочиняются стихи и совершаются подвиги. Артист желает женщинам быть любимыми и желанными.

Зі святом , любі дівчата!

Юрий Горбунов

Телеведущий поделился кадром, на котором позирует в голубом костюме с букетом тюльпанов и мило улыбается на камеру. Подписчики предполагают, что цветы Юрий преподнес любимой жене Кате Осадчей.

Кохані наші! З святом Весни! тепла, ніжності, любові і натхнення! Любимо вас!

Александр Педан

Шоумен своей новой публикацией признался в любви любимым женщинам: маме, жене и дочери, а также назвал известных представительниц мирового масштаба, которые его вдохновляют.

Дорогі жінки, ви надихаєте нас та вдосконалюєте! Нехай вам підкоряються будь-які вершини, і жодні гендерні забобони не будуть на заваді!

Владимир Остапчук

Порадовать женщин решил и ведущий шоу «Маска» Владимир Остапчук. Он поделился ярким снимком, на котором запечатлен с букетом белых гипсофилов.

Все начинается с любви! С праздником мои родные, любимые и все-все женщины планеты. Что мы без вас?

Потап

Не прошел мимо праздника и рэпер Потап. Мужчина в этом году оказался немногословным, однако вместил все самое важное в несколько строчек.

Ну только попробуйте мне быть не счастливыми. С 8-м марта Вас!

Напомним,