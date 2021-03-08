DZIDZO, Александр Пономарев, Потап и другие звезды поздравили женщин с Международным женским днем

8 марта 2021 16:00 Катерина Даниленко
DZIDZO, Александр Пономарев, Потап и другие звезды поздравили женщин с Международным женским днем
Певец DZIDZIO
социальная сеть Instagram

Украинки 8 марта спешат получить поздравления не только от близких мужчин, но и своих кумиров.

Читайте такжеНемного лишних кило: Илона Гвоздева показала подтянутое тело после вторых родов
Юмористы, актеры, телеведущие и певцы отставили много теплых слов в адрес прекрасного пола. Трогательные пожелания знаменитости опубликовали на своих страницах в Instagram.

DZIDZIO

Певец DZIDZIO в своем микроблоге опубликовал снимок с большим букетом белых тюльпанов и написал:

Збираю всі квіти весни у великий букет і дарую вам, мої королеви і принцеси.

Александр Пономарев

Исполнитель в авто записал видеообращение к прекрасному полу. Мужчина отметил, что именно для женщин пишутся песни, сочиняются стихи и совершаются подвиги. Артист желает женщинам быть любимыми и желанными.

Зі святом , любі дівчата!

Юрий Горбунов

Телеведущий поделился кадром, на котором позирует в голубом костюме с букетом тюльпанов и мило улыбается на камеру. Подписчики предполагают, что цветы Юрий преподнес любимой жене Кате Осадчей.

Кохані наші! З святом Весни! тепла, ніжності, любові і натхнення! Любимо вас!

Александр Педан

Шоумен своей новой публикацией признался в любви любимым женщинам: маме, жене и дочери, а также назвал известных представительниц мирового масштаба, которые его вдохновляют.

Дорогі жінки, ви надихаєте нас та вдосконалюєте! Нехай вам підкоряються будь-які вершини, і жодні гендерні забобони не будуть на заваді!

Владимир Остапчук

Порадовать женщин решил и ведущий шоу «Маска» Владимир Остапчук. Он поделился ярким снимком, на котором запечатлен с букетом белых гипсофилов.

Все начинается с любви! С праздником мои родные, любимые и все-все женщины планеты. Что мы без вас?

Потап

Читайте такжеНовый бойфренд Алины Гросу переехал к ней в Украину ‒ подробности
Не прошел мимо праздника и рэпер Потап. Мужчина в этом году оказался немногословным, однако вместил все самое важное в несколько строчек.

Ну только попробуйте мне быть не счастливыми. С 8-м марта Вас!

Напомним,

  

Облако тегов

личная жизнь звезд Александр Пономарев Юрий Горбунов Потап социальные сети Александр Педан Dzidzio 8 марта новости Владимир Остапчук

Материалы по теме

Мальчик или девочка? Анатолий Анатолич с семьей рассекретили пол третьего ребенка
Новости

Мальчик или девочка? Анатолий Анатолич с семьей рассекретили пол третьего ребенка
Стройная красотка: Жена Ивана Дорна похвасталась фигурой на отдыхе
Новости

Стройная красотка: Жена Ивана Дорна похвасталась фигурой на отдыхе
С кем поведешься: смотреть онлайн 4 серию
Сериалы

С кем поведешься: смотреть онлайн 4 серию
С кем поведешься: смотреть онлайн 3 серию
Сериалы

С кем поведешься: смотреть онлайн 3 серию

Популярное на сайте

Холостяк-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 05.03.2021)

Холостяк-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 05.03.2021)
С кем поведешься: смотреть онлайн 1 серию

С кем поведешься: смотреть онлайн 1 серию
МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Розы

МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Розы
МАСКА: кто покинул шоу в 7 выпуске от 06.03.2021

МАСКА: кто покинул шоу в 7 выпуске от 06.03.2021

Популярное видео

Холостяк-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 05.03.2021)

Холостяк-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 05.03.2021)
С кем поведешься: смотреть онлайн 1 серию

С кем поведешься: смотреть онлайн 1 серию
Від пацанки до панянки-5: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 01.03.2021)

Від пацанки до панянки-5: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 01.03.2021)
МАСКА: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 06.03.2021)

МАСКА: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 06.03.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK