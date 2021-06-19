Жена Виктора Павлика выписалась из роддома ‒ первые кадры малыша
15 июня супруги Виктор Павлик и Екатерина Репяхова стали родителями. А уже 18 июня молодая супруга музыканта была тайно выписана из роддома.
Умышленно не говорила о выписке, потому что не хотела, чтобы журналисты приехали. Знаю, что многие хотели, спрашивали. Поэтому максимально старалась не афишировать это. Очень хорошо, никого не было.
27-летняя супруга музыканта тщательно выбирала образ для важного события. Катя предпочла надеть цветочное платье мятного оттенка и белые босоножки. Лук она дополнила поясом коричневого цвета и массивными красными серьгами. Волосы ее были распущенными, а на лице был едва замечен легкий макияж.
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