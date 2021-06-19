Жена Виктора Павлика выписалась из роддома ‒ первые кадры малыша

19 июня 2021 17:00 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

Редактор выходного дня

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Жена Виктора Павлика выписалась из роддома ‒ первые кадры малыша
Виктор Павлик с женой Екатериной Репяховой
социальная сеть Instagram

15 июня супруги Виктор Павлик и Екатерина Репяхова стали родителями. А уже 18 июня молодая супруга музыканта была тайно выписана из роддома.

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Девушка объяснила, что не хотела видеть представителей прессы во время этого события. В роддоме знаменитости собрали только самый близкий круг людей. Кадры появились в Instagram Репяховой.

Умышленно не говорила о выписке, потому что не хотела, чтобы журналисты приехали. Знаю, что многие хотели, спрашивали. Поэтому максимально старалась не афишировать это. Очень хорошо, никого не было.

Instagram-stories Екатерины Репяховой / социальная сеть Instagram

27-летняя супруга музыканта тщательно выбирала образ для важного события. Катя предпочла надеть цветочное платье мятного оттенка и белые босоножки. Лук она дополнила поясом коричневого цвета и массивными красными серьгами. Волосы ее были распущенными, а на лице был едва замечен легкий макияж.

Instagram-stories Екатерины Репяховой / социальная сеть Instagram

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Уже дома молодая мама не могла нарадоваться новому статусу. Она наслаждается маленьким сыном, рассказывает в микроблоге о новом опыте и спрашивает советов у подписчиков, которые уже имеют детей.

Напомним,

Instagram-stories Екатерины Репяховой / социальная сеть Instagram
 

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