Леся Никитюк в рыбацких сапогах впечатлила формами ‒ горячие фото
Телеведущая Леся Никитюк регулярно радует аудиторию своих подписчиков в Instagram эффектными снимками. В этот раз знаменитость решила устроить фотосессию в рыбацком стиле.
Позировать в водоеме было не так-то просто, но звезде удалось показать себя с лучших ракурсов. Сексуальный наряд, собранные в низкий хвост волосы и яркий мейкап очень выигрышно смотрелись.
Если вы думаете, что я рекламирую удочку или сапоги для рыбалки, то вы ошибаетесь, я рекламирую себя,– говорится в посте.
Напомним,