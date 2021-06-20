Леся Никитюк в рыбацких сапогах впечатлила формами ‒ горячие фото

20 июня 2021 12:00 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

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Леся Никитюк в рыбацких сапогах впечатлила формами ‒ горячие фото
Телеведущая Леся Никитюк
социальная сеть Instagram

Телеведущая Леся Никитюк регулярно радует аудиторию своих подписчиков в Instagram эффектными снимками. В этот раз знаменитость решила устроить фотосессию в рыбацком стиле.

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Теледива предстала в кадре в лаковом боди цвета хаки, высоких рыбацких сапогах темно-зеленого цвета и яркой оранжевой портупеей с двумя большими карманами. В руках Леся держала удочку.

Позировать в водоеме было не так-то просто, но звезде удалось показать себя с лучших ракурсов. Сексуальный наряд, собранные в низкий хвост волосы и яркий мейкап очень выигрышно смотрелись.

Если вы думаете, что я рекламирую удочку или сапоги для рыбалки, то вы ошибаетесь, я рекламирую себя,
– говорится в посте.

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Фолловеры оценили неожиданный лук Леди Ле, засыпав ее комплиментами: «Идеальная реклама», «Комары покусают в таком наряде», «С тех пор это стало самым рыбным местом для рыбаков», «Ещё никогда рыбалка не была такой сексуальной», «Леся, сьогодні всі карасі твої».

Напомним,

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