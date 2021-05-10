Леся Никитюк впечатлила поклонников точеной фигурой в купальнике: Будоражит фантазию
10 мая 2021 15:00
Телеведущая Леся Никитюк
социальная сеть Instagram
Вот уже больше недели телеведущая Леся Никитюк отдыхает с подругами в Турции. В своем микроблоге знаменитость показывает в подробностях, как проходит ее отпуск.
Леди Ле похвасталась стройной фигурой в сдельном черном купальнике с надписью «Squad». Наряд безупречно подчеркнул длинные ноги и объемную грудь знаменитости.
В кадре девушка позирует на берегу моря, выгибаясь в сексуальной позе. Ее образ дополняют коричневые солнцезащитные очки и небрежно распущенные волосы.
Кажуть, що йога і кардіо рятує від стресів, болю і печалі. Воно то так, але коли вже і це не допомагає, збирайте подруг і просто летіть геть! Кудись на моречко, в хороший готельчик... побільше купальників і гарного шмаття! Зробіть собі пригоду, організуйте «девичник». Побільше коктейлів. VIP тамада на связі. Якщо що,‒ написала Леся.
Телеведущая Леся Никитюк на отдыхе в Турции / социальная сеть Instagram
Напомним,
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Телеведущая Леся Никитюк на отдыхе в Турции / социальная сеть Instagram