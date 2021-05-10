Леся Никитюк впечатлила поклонников точеной фигурой в купальнике: Будоражит фантазию

10 мая 2021 15:00 Катерина Даниленко
Леся Никитюк впечатлила поклонников точеной фигурой в купальнике: Будоражит фантазию
Телеведущая Леся Никитюк
социальная сеть Instagram

Вот уже больше недели телеведущая Леся Никитюк отдыхает с подругами в Турции. В своем микроблоге знаменитость показывает в подробностях, как проходит ее отпуск.

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В новой публикации Леди Ле похвасталась стройной фигурой в сдельном черном купальнике с надписью «Squad». Наряд безупречно подчеркнул длинные ноги и объемную грудь знаменитости.

В кадре девушка позирует на берегу моря, выгибаясь в сексуальной позе. Ее образ дополняют коричневые солнцезащитные очки и небрежно распущенные волосы.

Кажуть, що йога і кардіо рятує від стресів, болю і печалі. Воно то так, але коли вже і це не допомагає, збирайте подруг і просто летіть геть! Кудись на моречко, в хороший готельчик... побільше купальників і гарного шмаття! Зробіть собі пригоду, організуйте «девичник». Побільше коктейлів. VIP тамада на связі. Якщо що,
‒ написала Леся.

Телеведущая Леся Никитюк на отдыхе в Турции / социальная сеть Instagram

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Фанаты засыпали звезду комплиментами, акцентируя внимание на ее стройной фигуре: «Ноги от ушей!», «Очень идет такой фасон купальника», «Безумно красивая», «Классный совет! Нужно взять и сделать так, оставив все заботы», «Будоражит фантазию», «Невероятно красивая женщина. И еще с хорошим чувством юмора».

Напомним,

Телеведущая Леся Никитюк на отдыхе в Турции / социальная сеть Instagram
 

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