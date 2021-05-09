54-летняя Холли Берри в леопардовом боди и сапогах впечатлила горячим образом

Голливудская звезда Холли Берри поразила дерзким образом!

Знаменитость на новых кадрах, размещенных в Instagram, примеряла эпатажных лук с леопардовым принтом. Позировала она у стены, подняв обе руки вверх и закрыв при этом глаза. По сексуальному виду Холли отнюдь не скажешь, что ей 54 года.

Актриса облачилась в блестящее боди и ботфорты на шпильке от венгерского бренда Abodi, которые подчеркнули ее шикарные ноги. Волосы она собрала в высокий пучок, а пышную челку небрежно раскинула по лбу.

Попадание в нужные места,

– написала Холли под снимками, акцентируя внимание на солнечных лучах, которые освещали ее тело.

Американская актриса Холли Берри / социальная сеть Instagram

Поклонники были в восторге от знаменитой «женщины-кошки», в комментариях они оставляют для нее лестные слова и восторженные эмоджи.

Напомним,