54-летняя Холли Берри в леопардовом боди и сапогах впечатлила горячим образом
9 мая 2021 18:00
Актриса Холли Берри
социальная сеть Instagram
Голливудская звезда Холли Берри поразила дерзким образом!
Знаменитость на новых кадрах, размещенных в Instagram, примеряла эпатажных лук с леопардовым принтом. Позировала она у стены, подняв обе руки вверх и закрыв при этом глаза. По сексуальному виду Холли отнюдь не скажешь, что ей 54 года.
Актриса облачилась в блестящее боди и ботфорты на шпильке от венгерского бренда Abodi, которые подчеркнули ее шикарные ноги. Волосы она собрала в высокий пучок, а пышную челку небрежно раскинула по лбу.
Попадание в нужные места,– написала Холли под снимками, акцентируя внимание на солнечных лучах, которые освещали ее тело.
Американская актриса Холли Берри / социальная сеть Instagram
Напомним,
- Рамина Эсхакзай получила предложение руки и сердца ‒ фото.
- Владимир Остапчук с супругой Кристиной готовятся стать родителями.
Американская актриса Холли Берри / социальная сеть Instagram