54-летняя Холли Берри в леопардовом боди и сапогах впечатлила горячим образом

9 мая 2021 18:00 Катерина Даниленко
54-летняя Холли Берри в леопардовом боди и сапогах впечатлила горячим образом
Актриса Холли Берри
социальная сеть Instagram

Голливудская звезда Холли Берри поразила дерзким образом!

Читайте такжеПотапу ‒ 40! Настя Каменских адресовала любимому чувственное поздравление
Знаменитость на новых кадрах, размещенных в Instagram, примеряла эпатажных лук с леопардовым принтом. Позировала она у стены, подняв обе руки вверх и закрыв при этом глаза. По сексуальному виду Холли отнюдь не скажешь, что ей 54 года.

Актриса облачилась в блестящее боди и ботфорты на шпильке от венгерского бренда Abodi, которые подчеркнули ее шикарные ноги. Волосы она собрала в высокий пучок, а пышную челку небрежно раскинула по лбу.

Попадание в нужные места,
– написала Холли под снимками, акцентируя внимание на солнечных лучах, которые освещали ее тело.

Американская актриса Холли Берри / социальная сеть Instagram

Читайте такжеТы в моих детях: Слава Каминская потеряла близкого человека
Поклонники были в восторге от знаменитой «женщины-кошки», в комментариях они оставляют для нее лестные слова и восторженные эмоджи.

Напомним,

Американская актриса Холли Берри / социальная сеть Instagram
  

Облако тегов

личная жизнь звезд Холли Берри стиль звезд социальные сети пикантные фото новости образы звезд фигура звезд

Материалы по теме

Беременная Катя Осадчая показала, как развлекается на отдыхе в Турции ‒ фото
Новости

Беременная Катя Осадчая показала, как развлекается на отдыхе в Турции ‒ фото
День матери 2021: Сергей Бабкин, Леся Никитюк, Dzidzio и другие поздравили матерей с праздником
Новости

День матери 2021: Сергей Бабкин, Леся Никитюк, Dzidzio и другие поздравили матерей с праздником
Супермама 3 сезон: смотреть онлайн 35 выпуск
Телешоу

Супермама 3 сезон: смотреть онлайн 35 выпуск
Супермама 3 сезон: смотреть онлайн 34 выпуск
Телешоу

Супермама 3 сезон: смотреть онлайн 34 выпуск

Популярное на сайте

Танк: смотреть 1-4 серии онлайн

Танк: смотреть 1-4 серии онлайн
Как выйти замуж: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 06.05.2021)

Как выйти замуж: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 06.05.2021)
Ни шагу назад: смотреть 1-6 серии онлайн

Ни шагу назад: смотреть 1-6 серии онлайн
Холостяк-11: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.05.2021)

Холостяк-11: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.05.2021)

Популярное видео

Танк: смотреть 1-4 серии онлайн

Танк: смотреть 1-4 серии онлайн
Как выйти замуж: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 06.05.2021)

Как выйти замуж: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 06.05.2021)
Ни шагу назад: смотреть 1-6 серии онлайн

Ни шагу назад: смотреть 1-6 серии онлайн
Холостяк-11: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.05.2021)

Холостяк-11: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.05.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK