День матери 2021: Сергей Бабкин, Леся Никитюк, Dzidzio и другие поздравили матерей с праздником
9 мая 2021 16:00
Телеведущая Леся Никитюк с мамой
социальная сеть Instagram
Сегодня, 9 мая, во многие странах по всему миру отмечается День матери.
Дню матери.
Леся Никитюк
Я привітала маму Кет наперед, знала що полечу в Туреччину. Коли будете вітати своїх мам, передавайте їм вітання від мене. Ну і не забудьте про троянди для мами.
Сергей Бабкин
Второе воскресенье Мая ‒ День наших Мамочек! В этот году День Матери 9 мая! Мамочки наши любимые, спасибо за самый ценный подарок, что подарили нам ‒ нашу жизнь! Безграничной любви и бесконечного здоровья я хочу пожелать всем мамочкам, всем будущим мамочкам!
Анастасия Приходько
Мама ‒ самое нежное, доброе, прекраснейшее слово, которое мне удавалось слышать. Бездонный мир ласки, тёплых рук, света, вкусной выпечки, любимого холодца для Наны и оливье для Гордея в моём исполнении. Если бы в 18 мне сказали, что я буду многодетной мамой, рассмеялась бы в лицо. Но, совсем скоро я услышу новое «мама» уже в третий раз. А ещё я поняла очень важную вещь, любовь не делится, она только умножается.
Григорий Решетник
Сини вітають найкращу маму в світі з «Днем матері». Не забудьте привітати своїх матусь. Адже, це ‒ святі жінки для кожного з нас. Злагоди вам та шаленого щастя. Любимо сильно.
Злата Огневич
Моя мамуля Галочка. Или, как я её ласково называю: Галчонок, мамушик, мамита. Долгое время она жила в Крыму и только теперь, когда переехала с папой жить недалеко от Киева, я оценила: родители рядом ‒ это кайф. Больше всего она радуется, когда я приезжаю в гости! Такое счастье видеть её улыбку, смеяться и снова ощущать себя детёнышем. Мамочка, спасибо, что ты есть.
Dzidzio
Вітаю всіх мам, а свою матусю Галину Янівну вітаю найсильніше, бо вона для мене найкраща в світі! Люблю і дякую за все!
Маша Ефросинина
День нежности, безусловной любви и приятных мурашек от каждого ощущения, связанного с материнством.
Владимир Остапчук
Мамуся! Ты всегда учила тонко чувствовать этот мир, верить в людей и знать: «все, что ни делается, ‒ делается к лучшему».
Оля Цибульская
Мамочка, я люблю тебе! Твоя віра і любов ‒ то наші крила. Сумнівалась в чому завгодно, крім того, що ти завжди зі мною і за мене. Коли ви з папою мене обнімаєте ‒ я мале дитя. Хай це буде вічно. Люблю. Зі святом, моя Малинка!Мені до тебе ще рости і рости. Я стараюсь.
Александр Педан
День матері ‒ свято, яке було довго недооціненим. Дуже тішуся, що останнім часом воно стало традиційним і вагомим! Я хочу привітати мамусю й подякувати їй за те тепло, яке вона випромінювала, що завжди підтримувала в усіх починаннях, і дала можливість знайти себе. Люблю безмежно. Я хочу подякувати Інні, найкращій мамусі моїх дітей. Вони є дзеркалом того тепла й виховання, яке дає здебільшого дружина. Я хочу подякувати всім матусям! Саме ви виховуєте лікарів, які нас рятують, військових, які нас обороняють, науковців, які не дають зупинятися прогресу, і просто всім тим, хто виховує чемних і добрий дітей. Усіх з Днем матері! Нехай ваш труд буде оцінений!
Напомним,
- обнаженная Alyona Alyona рассказала, что думает о звездной болезни.
- Рамина Эсхакзай получила предложение руки и сердца ‒ фото.