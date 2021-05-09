День матери 2021: Сергей Бабкин, Леся Никитюк, Dzidzio и другие поздравили матерей с праздником

9 мая 2021 16:00 Катерина Даниленко
День матери 2021: Сергей Бабкин, Леся Никитюк, Dzidzio и другие поздравили матерей с праздником
Телеведущая Леся Никитюк с мамой
социальная сеть Instagram

Сегодня, 9 мая, во многие странах по всему миру отмечается День матери.

Читайте такжеПотапу ‒ 40! Настя Каменских адресовала любимому чувственное поздравление
Так, украинские селебрити с самого утра поздравляют своих мам, публикуя с ними фото в соцсетях и сопровождая теплыми словами. Предлагаем посмотреть на кадры украинских знаменитостей с самыми близкими людьми в подборке ко Дню матери.

Леся Никитюк

Я привітала маму Кет наперед, знала що полечу в Туреччину. Коли будете вітати своїх мам, передавайте їм вітання від мене. Ну і не забудьте про троянди для мами.

Сергей Бабкин

Второе воскресенье Мая ‒ День наших Мамочек! В этот году День Матери 9 мая! Мамочки наши любимые, спасибо за самый ценный подарок, что подарили нам ‒ нашу жизнь! Безграничной любви и бесконечного здоровья я хочу пожелать всем мамочкам, всем будущим мамочкам!

Анастасия Приходько

Мама ‒ самое нежное, доброе, прекраснейшее слово, которое мне удавалось слышать. Бездонный мир ласки, тёплых рук, света, вкусной выпечки, любимого холодца для Наны и оливье для Гордея в моём исполнении. Если бы в 18 мне сказали, что я буду многодетной мамой, рассмеялась бы в лицо. Но, совсем скоро я услышу новое «мама» уже в третий раз. А ещё я поняла очень важную вещь, любовь не делится, она только умножается.

Григорий Решетник

Сини вітають найкращу маму в світі з «Днем матері». Не забудьте привітати своїх матусь. Адже, це ‒ святі жінки для кожного з нас. Злагоди вам та шаленого щастя. Любимо сильно.

Злата Огневич

Моя мамуля Галочка. Или, как я её ласково называю: Галчонок, мамушик, мамита. Долгое время она жила в Крыму и только теперь, когда переехала с папой жить недалеко от Киева, я оценила: родители рядом ‒ это кайф. Больше всего она радуется, когда я приезжаю в гости! Такое счастье видеть её улыбку, смеяться и снова ощущать себя детёнышем. Мамочка, спасибо, что ты есть.

Dzidzio

Вітаю всіх мам, а свою матусю Галину Янівну вітаю найсильніше, бо вона для мене найкраща в світі! Люблю і дякую за все!

Маша Ефросинина

День нежности, безусловной любви и приятных мурашек от каждого ощущения, связанного с материнством.

Владимир Остапчук

Мамуся! Ты всегда учила тонко чувствовать этот мир, верить в людей и знать: «все, что ни делается, ‒ делается к лучшему».

Оля Цибульская

Мамочка, я люблю тебе! Твоя віра і любов ‒ то наші крила. Сумнівалась в чому завгодно, крім того, що ти завжди зі мною і за мене. Коли ви з папою мене обнімаєте ‒ я мале дитя. Хай це буде вічно. Люблю. Зі святом, моя Малинка!Мені до тебе ще рости і рости. Я стараюсь.

Александр Педан

День матері ‒ свято, яке було довго недооціненим. Дуже тішуся, що останнім часом воно стало традиційним і вагомим! Я хочу привітати мамусю й подякувати їй за те тепло, яке вона випромінювала, що завжди підтримувала в усіх починаннях, і дала можливість знайти себе. Люблю безмежно. Я хочу подякувати Інні, найкращій мамусі моїх дітей. Вони є дзеркалом того тепла й виховання, яке дає здебільшого дружина. Я хочу подякувати всім матусям! Саме ви виховуєте лікарів, які нас рятують, військових, які нас обороняють, науковців, які не дають зупинятися прогресу, і просто всім тим, хто виховує чемних і добрий дітей. Усіх з Днем матері! Нехай ваш труд буде оцінений!

Напомним,

 

Облако тегов

Григорий Решетник Злата Огневич Анастасия Приходько социальные сети Сергей Бабкин Леся Никитюк День матери фото

Материалы по теме

Беременная Катя Осадчая показала, как развлекается на отдыхе в Турции ‒ фото
Новости

Беременная Катя Осадчая показала, как развлекается на отдыхе в Турции ‒ фото
Илона Гвоздева поразмышляла о соответствии характера и темперамента со своим знаком зодиака
Новости

Илона Гвоздева поразмышляла о соответствии характера и темперамента со своим знаком зодиака
Сестричка: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 09.05.2021)
Сериалы

Сестричка: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 09.05.2021)
Супермама 3 сезон: смотреть онлайн 33 выпуск
Телешоу

Супермама 3 сезон: смотреть онлайн 33 выпуск

Популярное на сайте

Танк: смотреть 1-4 серии онлайн

Танк: смотреть 1-4 серии онлайн
Как выйти замуж: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 06.05.2021)

Как выйти замуж: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 06.05.2021)
Ни шагу назад: смотреть 1-6 серии онлайн

Ни шагу назад: смотреть 1-6 серии онлайн
Холостяк-11: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.05.2021)

Холостяк-11: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.05.2021)

Популярное видео

Танк: смотреть 1-4 серии онлайн

Танк: смотреть 1-4 серии онлайн
Как выйти замуж: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 06.05.2021)

Как выйти замуж: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 06.05.2021)
Ни шагу назад: смотреть 1-6 серии онлайн

Ни шагу назад: смотреть 1-6 серии онлайн
Холостяк-11: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.05.2021)

Холостяк-11: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.05.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK