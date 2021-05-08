День матери 2021: лучшие поздравления в стихах и прозе
9 мая 2021 Украина будет праздновать День матери. Обязательно поздравьте вашего самого родного человека с торжественным днем. Лучшие поздравления в стихах и прозе читайте на tv.ua.
Моей мамуле, самой замечательной,
Хочу за всё спасибо я сказать.
За то, что ты всегда ко мне внимательна,
Что любишь и готова поддержать.
Чтоб ты всегда такой же оставалась,
Чтоб счастье лишь познала ты в судьбе,
Как можно чаще чтобы улыбалась!
Любить тебя всегда, мамуля, буду,
Не дам в обиду никому вовек
И доброту твою, родная, не забуду,
Ведь ты мой самый близкий человек!
С Днем матери — с прекрасным,
Чудесным, ярким днем.
Пусть небо будет ясным,
Пусть счастьем полон дом.
Пусть беды и проблемы
Исчезнут навсегда,
Все будут непременно
Счастливыми года!
Дорогая моя, прекрасная мамочка, в этот День матери я хочу в тысячный раз сказать тебе, что безумно тебя ценю и люблю! Благодарю тебя за мою жизнь, за мое воспитание и всю ту любовь, которую ты вложила и до сих пор вкладываешь в меня! Желаю тебе долгих лет жизни и огромного счастья!
Тебя с Днем мамы поздравляю!
Желаю долгих лет и горы счастья,
Пускай обходит стороной ненастье.
Здоровья, радости вагон,
Веселья, смеха полный дом.
И пусть душа из года в год,
Расцветает, как цветок!
Мама, мамочка, мамуля,
Тёплый лучик светлых дней,
Пожелать тебе хочу я
Быть всех лучше и мудрей.
Ты одна такая в мире,
Пусть же будет так всегда:
Ты в своём отменном стиле
Будь улыбчива, добра.
Ты — весенний ангел света,
Пусть же в этот праздник твой,
Твоя честь будет воспета,
И в душе цветёт покой.
Поздравляю тебя, мама,
С этим праздником большим.
Пусть всегда горит упрямо
Свет твоей большой души!
Любви в семье своей родной,
Улыбок, радостных моментов,
Приятных встреч и комплиментов,
Весны в душе, во взгляде лета,
Чтоб жизнь была теплом согрета,
Печаль не долгой, мимолетной,
А жизнь согретая заботой.
И чтобы каждый день дарил,
Энергию и море сил!