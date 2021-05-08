День матери 2021: лучшие поздравления в стихах и прозе

9 мая 2021 Украина будет праздновать День матери. Обязательно поздравьте вашего самого родного человека с торжественным днем. Лучшие поздравления в стихах и прозе читайте на tv.ua.

Моей мамуле, самой замечательной,

Хочу за всё спасибо я сказать.

За то, что ты всегда ко мне внимательна,

Что любишь и готова поддержать.





Я пожелать хочу в День матери тебе,Чтоб ты всегда такой же оставалась,Чтоб счастье лишь познала ты в судьбе,Как можно чаще чтобы улыбалась!Любить тебя всегда, мамуля, буду,Не дам в обиду никому вовекИ доброту твою, родная, не забуду,Ведь ты мой самый близкий человек!

С Днем матери — с прекрасным,

Чудесным, ярким днем.

Пусть небо будет ясным,

Пусть счастьем полон дом.



Пусть беды и проблемы

Исчезнут навсегда,

Все будут непременно

Счастливыми года!

Дорогая моя, прекрасная мамочка, в этот День матери я хочу в тысячный раз сказать тебе, что безумно тебя ценю и люблю! Благодарю тебя за мою жизнь, за мое воспитание и всю ту любовь, которую ты вложила и до сих пор вкладываешь в меня! Желаю тебе долгих лет жизни и огромного счастья!



Любимая моя, родная,Тебя с Днем мамы поздравляю!Желаю долгих лет и горы счастья,Пускай обходит стороной ненастье.Здоровья, радости вагон,Веселья, смеха полный дом.И пусть душа из года в год,Расцветает, как цветок!

Мама, мамочка, мамуля,

Тёплый лучик светлых дней,

Пожелать тебе хочу я

Быть всех лучше и мудрей.



Ты одна такая в мире,

Пусть же будет так всегда:

Ты в своём отменном стиле

Будь улыбчива, добра.



Ты — весенний ангел света,

Пусть же в этот праздник твой,

Твоя честь будет воспета,

И в душе цветёт покой.



Поздравляю тебя, мама,

С этим праздником большим.

Пусть всегда горит упрямо

Свет твоей большой души!

Желаю маме дорогой,Любви в семье своей родной,Улыбок, радостных моментов,Приятных встреч и комплиментов,Весны в душе, во взгляде лета,Чтоб жизнь была теплом согрета,Печаль не долгой, мимолетной,А жизнь согретая заботой.И чтобы каждый день дарил,Энергию и море сил!