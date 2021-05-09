Беременная Катя Осадчая показала, как развлекается на отдыхе в Турции ‒ фото

9 мая 2021 17:00 Катерина Даниленко
Беременная Катя Осадчая показала, как развлекается на отдыхе в Турции ‒ фото
Телеведущая Катя Осадчая
социальная сеть Instagram

На прошлой неделе телеведущая Катя Осадчая рассекретила свою третью беременность. Сейчас же знаменитость проводит отпуск в компании мужа и младшего сына в Турции, откуда и делится яркими снимками.

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В этот раз звезда опубликовала фото, на которых позирует среди водоема на сап-борде. Ведущая облачилась в желтую рубашку свободного кроя и черный купальник. Волосы она собрала в низкий хвост и полностью отказалась от макияжа.

В подписи к снимку супруга Юрия Горбунова сообщила, что так она тренирует свое тело по утрам. Гонки, заплывы на длинные дистанции и активный серфинг звезда не практикует, однако плыть стоя с веслом и делать зарядку в открытом море ей очень нравится.

Мої ранкові вправи. А з чого починається ваш ранок? Відпустка,
– такой подписью сопроводила пост знаменитость.

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Поклонники не могли пройти мимо красочных снимков Осадчей, они пожелали женщине яркого и незабываемого отдыха и поделились тем, как проводят утро: «Как же красиво! Наслаждайтесь отдыхом, скоро будут другие заботы», «Наш ранок починається з перегляду того, як ви проводите свій ранок!», «С бассейна», «С велотренажера и книги», «Цвет воды невероятный. Там очень красиво», «Какая красота вокруг! Восторг».

Напомним,

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