Беременная Катя Осадчая показала, как развлекается на отдыхе в Турции ‒ фото
9 мая 2021 17:00
Катерина Даниленко
Телеведущая Катя Осадчая
социальная сеть Instagram
На прошлой неделе телеведущая Катя Осадчая рассекретила свою третью беременность. Сейчас же знаменитость проводит отпуск в компании мужа и младшего сына в Турции, откуда и делится яркими снимками.
В этот раз звезда
опубликовала фото, на которых позирует среди водоема на сап-борде. Ведущая облачилась в желтую рубашку свободного кроя и черный купальник. Волосы она собрала в низкий хвост и полностью отказалась от макияжа.
В подписи к снимку супруга Юрия Горбунова сообщила, что так она тренирует свое тело по утрам. Гонки, заплывы на длинные дистанции и активный серфинг звезда не практикует, однако плыть стоя с веслом и делать зарядку в открытом море ей очень нравится.
Мої ранкові вправи. А з чого починається ваш ранок? Відпустка,
– такой подписью сопроводила пост знаменитость.
Поклонники не могли пройти мимо красочных снимков Осадчей, они пожелали женщине яркого и незабываемого отдыха и поделились тем, как проводят утро: «Как же красиво! Наслаждайтесь отдыхом, скоро будут другие заботы», «Наш ранок починається з перегляду того, як ви проводите свій ранок!», «С бассейна», «С велотренажера и книги», «Цвет воды невероятный. Там очень красиво», «Какая красота вокруг! Восторг».
Напомним,