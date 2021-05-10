Светлана Тарабарова впервые показала лицо 8-месячной дочери: нежные фото
В преддверии праздника Дня матери певица Светлана Тарабарова устроила трогательную фотосессию с детьми ‒ сыном Иваном и дочерью Марией.
В кадре молодая мама позирует в нежном платье миди белого цвета с воздушными рукавами. Ее ярко-рыжие волосы слегка подкрученные и уложены назад. Дополняют образ золотые серьги-кольца и макияж в нежно-розовых тонах.
Дочку Светлана держала на руках, прижимая к груди. Малышка была одета в крошечный боди песочного цвета с объемными рюшами. Похоже, девочка чувствовала себя спокойно рядом с мамой, ведь улыбалась и хохотала в кадре.
Бути Мамою ‒ дивовижно і складно водночас, але ця подорож найдорожча,‒ подписала серию снимков знаменитость.
Напомним,