Светлана Тарабарова впервые показала лицо 8-месячной дочери: нежные фото

В преддверии праздника Дня матери певица Светлана Тарабарова устроила трогательную фотосессию с детьми ‒ сыном Иваном и дочерью Марией.

На чувственных кадрах, которые появились в Instagram артистки , она впервые показала лицо девочки. Дочке звезды исполнилось уже 8 месяцев.

В кадре молодая мама позирует в нежном платье миди белого цвета с воздушными рукавами. Ее ярко-рыжие волосы слегка подкрученные и уложены назад. Дополняют образ золотые серьги-кольца и макияж в нежно-розовых тонах.

Дочку Светлана держала на руках, прижимая к груди. Малышка была одета в крошечный боди песочного цвета с объемными рюшами. Похоже, девочка чувствовала себя спокойно рядом с мамой, ведь улыбалась и хохотала в кадре.

Бути Мамою ‒ дивовижно і складно водночас, але ця подорож найдорожча,

‒ подписала серию снимков знаменитость.

Поклонники тут же принялись комментировать трогательный пост исполнительницы. Многие отметили, что Мария уже похожа на своего отца Алексея. А вот сын Иван ‒ больше на маму.

Напомним,