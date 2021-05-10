Светлана Тарабарова впервые показала лицо 8-месячной дочери: нежные фото

10 мая 2021 12:00 Катерина Даниленко
Светлана Тарабарова впервые показала лицо 8-месячной дочери: нежные фото
Певица Светлана Тарабарова
социальная сеть Instagram

В преддверии праздника Дня матери певица Светлана Тарабарова устроила трогательную фотосессию с детьми ‒ сыном Иваном и дочерью Марией.

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На чувственных кадрах, которые появились в Instagram артистки, она впервые показала лицо девочки. Дочке звезды исполнилось уже 8 месяцев.

В кадре молодая мама позирует в нежном платье миди белого цвета с воздушными рукавами. Ее ярко-рыжие волосы слегка подкрученные и уложены назад. Дополняют образ золотые серьги-кольца и макияж в нежно-розовых тонах.

Дочку Светлана держала на руках, прижимая к груди. Малышка была одета в крошечный боди песочного цвета с объемными рюшами. Похоже, девочка чувствовала себя спокойно рядом с мамой, ведь улыбалась и хохотала в кадре.

Бути Мамою ‒ дивовижно і складно водночас, але ця подорож найдорожча,
‒ подписала серию снимков знаменитость.

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Поклонники тут же принялись комментировать трогательный пост исполнительницы. Многие отметили, что Мария уже похожа на своего отца Алексея. А вот сын Иван ‒ больше на маму.

Напомним,

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