Светлана Тарабарова впервые показала новый дом: Это была наша мечта

7 февраля 2021 16:00 Катерина Даниленко
Светлана Тарабарова впервые показала новый дом: Это была наша мечта
Певица Светлана Тарабарова
социальная сеть Instagram

Летом 2020 года певица Светлана Тарабарова с мужем Алексеем приобрели дом. Ранее артистка все средства вкладывала в творчество, однако с появлением двоих детей ее приоритеты сместились.

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Семья переехала в загородный дом в конце 2020 года, а на днях знаменитость показала семейное гнездышко и рассказала, с каким трепетом планировала все детали интерьера.

Исполнительница не скрывает, что дом площадью 160 метров в квадрате и 7 соток земли их семья приобрела в кредит.

Мы кайфуем, честно говоря. Это была наша мечта. Мы даже не представляли, что она станет реальностью так быстро. Слава Богу, нам дали несколько кредитов. Да, его надо возвращать, мы настроены позитивно, верим, что уже совсем скоро появятся концерты и мы быстренько отдадим долги,
‒ откровенничает артистка.

Катя Осадчая в гостях у Светланы Тарабаровой / социальная сеть Instagram

Ремонтом занимался супруг Светланы Алексей, однако все делалось под ее чутким руководством. Больше всего знаменитость любит детскую комнату, ведь там молодые родители воплотили свои мечты детства. Для малышей нанесли рисунок на стены в виде гор, а также смастерили спортивный уголок, где изредка тренируется и звездная мама.

Было очень сложно выбрать рисунок. Их множество, у тебя разбегаются глаза. Но мы решили не делать детский рисунок, а просто пейзаж, чтобы комната не так быстро постарела. Он не напрягает и дополняет комнату. Детям надоедают рисунки животных, персонажей.

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Для поддержания чистоты в доме семья раз в неделю обращается к домработнице. Воспитывать старшего сына Ивана молодой маме помогает няня, а вот малышку Марию родители пока никому не доверяют.

Напомним,

 

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