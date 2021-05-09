Иракли Макацария станцевал с юной возлюбленной для TikTok ‒ видео
36-летний грузинский бизнесмен Иракли Макацария счастлив в отношениях с 19-летней моделью Елизаветой, которую совсем недавно представил публике.
В этот раз участник "Танці з зірками" опубликовал ролик, на котором он и Лиза танцуют под ритмичную музыку. Происходит это во дворе роскошного загородного дома.
Девушка появилась в мини-юбке металлического цвета, лодочках в тон и белом топе с пиджаком. Иракли же был одет в черные штаны, белую футболку, пиджак и кеды. Не забыла пара и о темных солнцезащитных очках, которые дополняли их луки.
Вы танцуете?‒ спросил под видео мужчина.
Напомним,