Иракли Макацария станцевал с юной возлюбленной для TikTok ‒ видео

36-летний грузинский бизнесмен Иракли Макацария счастлив в отношениях с 19-летней моделью Елизаветой, которую совсем недавно представил публике.

Пара вместе путешествует, отмечает семейные праздники и снимает развлекательный контент для соцсетей. Молодые люди не скрывают своих чувств, демонстрируя их на камеру.

В этот раз участник "Танці з зірками" опубликовал ролик, на котором он и Лиза танцуют под ритмичную музыку. Происходит это во дворе роскошного загородного дома.

Девушка появилась в мини-юбке металлического цвета, лодочках в тон и белом топе с пиджаком. Иракли же был одет в черные штаны, белую футболку, пиджак и кеды. Не забыла пара и о темных солнцезащитных очках, которые дополняли их луки.

Вы танцуете?

‒ спросил под видео мужчина.

Подписчики в комментариях подчеркнули, что с большим удовольствием следят за их парой, поэтому рады новым публикациям: «Вы круто двигаетесь! Так держать!», «Так рада за вас, что вы нашли друг друга», «На вас приятно смотреть. Вы очень подходите друг другу», «Красивые и счастливые. Ждем новых роликов», «Давайте еще! Вы крутые».

Напомним,