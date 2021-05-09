Иракли Макацария станцевал с юной возлюбленной для TikTok ‒ видео

9 мая 2021 12:00 Катерина Даниленко
Иракли Макацария станцевал с юной возлюбленной для TikTok ‒ видео
Иракли Макацария с возлюбленой Елизаветой
социальная сеть Instagram

36-летний грузинский бизнесмен Иракли Макацария счастлив в отношениях с 19-летней моделью Елизаветой, которую совсем недавно представил публике.

Читайте такжеПотапу ‒ 40! Настя Каменских адресовала любимому чувственное поздравление
Пара вместе путешествует, отмечает семейные праздники и снимает развлекательный контент для соцсетей. Молодые люди не скрывают своих чувств, демонстрируя их на камеру.

В этот раз участник "Танці з зірками" опубликовал ролик, на котором он и Лиза танцуют под ритмичную музыку. Происходит это во дворе роскошного загородного дома.

Девушка появилась в мини-юбке металлического цвета, лодочках в тон и белом топе с пиджаком. Иракли же был одет в черные штаны, белую футболку, пиджак и кеды. Не забыла пара и о темных солнцезащитных очках, которые дополняли их луки.

Вы танцуете?
‒ спросил под видео мужчина.

Читайте такжеСчастливая невеста: Рамина Эсхакзай получила предложение руки и сердца
Подписчики в комментариях подчеркнули, что с большим удовольствием следят за их парой, поэтому рады новым публикациям: «Вы круто двигаетесь! Так держать!», «Так рада за вас, что вы нашли друг друга», «На вас приятно смотреть. Вы очень подходите друг другу», «Красивые и счастливые. Ждем новых роликов», «Давайте еще! Вы крутые».

Напомним,

Облако тегов

личная жизнь звезд социальные сети Иракли Макацария фото новости

Материалы по теме

Акцент на декольте: Тоня Матвиенко удивила публику смелым образом в кожаном платье
Новости

Акцент на декольте: Тоня Матвиенко удивила публику смелым образом в кожаном платье
Бомба: смотреть онлайн 6 серию
Сериалы

Бомба: смотреть онлайн 6 серию
Один в поле воин: смотреть онлайн 1-4 серии
Сериалы

Один в поле воин: смотреть онлайн 1-4 серии
Актер сериала "Хрустальные вершины" Гавриил Федотов: В Украине добрые люди с отличным чувством юмора
Интервью

Актер сериала "Хрустальные вершины" Гавриил Федотов: В Украине добрые люди с отличным чувством юмораЭксклюзив

Популярное на сайте

Танк: смотреть 1-4 серии онлайн

Танк: смотреть 1-4 серии онлайн
Как выйти замуж: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 06.05.2021)

Как выйти замуж: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 06.05.2021)
Ни шагу назад: смотреть 1-6 серии онлайн

Ни шагу назад: смотреть 1-6 серии онлайн
Холостяк-11: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.05.2021)

Холостяк-11: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.05.2021)

Популярное видео

Танк: смотреть 1-4 серии онлайн

Танк: смотреть 1-4 серии онлайн
Как выйти замуж: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 06.05.2021)

Как выйти замуж: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 06.05.2021)
Ни шагу назад: смотреть 1-6 серии онлайн

Ни шагу назад: смотреть 1-6 серии онлайн
Холостяк-11: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.05.2021)

Холостяк-11: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.05.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK