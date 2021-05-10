"Мисс Украина" Елизавета Ястремская позировала в корсете с вышивкой ‒ бэкстейдж со съемки

Украинская королева красоты Елизавета Ястремская планирует завоевать титул "Мисс Вселенная".

В рамках подготовки к конкурсу "Мисс Вселенная" 27-летняя модель позировала полуобнаженной на камеру. Звезда осуществила свою заветную мечту – стала моделью в объективе знаменитого фотографа Фадиля Бериша.

Обладательница титула "Мисс Украина-2020" для официального фотосета конкурса выбрала роскошный корсет с вышивкой от знаменитого бренда Ema Savahl. Пышный бюст девушки украсил бюстгальтер из плиссированной ткани, а ноги ‒ полупрозрачные трусики с вышитым узором.

Каштановые волосы девушки развевались на ветру, а на лице виднелся выразительный макияж с темной растушевкой и нежно-розовой помадой.

Фолловеры оценили пикантный лук от известного бренда и красоту манекенщицы: «Невероятный образ», «Лиза, ты прекрасна!», «Красивейшая девушка», «Роскошная», «Желаем победы, ты заслуживаешь!», «Очень интересный лук».

Напомним,