"Мисс Украина" Елизавета Ястремская позировала в корсете с вышивкой ‒ бэкстейдж со съемки
Украинская королева красоты Елизавета Ястремская планирует завоевать титул "Мисс Вселенная".
Обладательница титула "Мисс Украина-2020" для официального фотосета конкурса выбрала роскошный корсет с вышивкой от знаменитого бренда Ema Savahl. Пышный бюст девушки украсил бюстгальтер из плиссированной ткани, а ноги ‒ полупрозрачные трусики с вышитым узором.
Каштановые волосы девушки развевались на ветру, а на лице виднелся выразительный макияж с темной растушевкой и нежно-розовой помадой.
Напомним,