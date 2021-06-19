Певицу МакSим с поражением легких ввели в искусственную кому
19 июня 2021 16:15
Певица МакSим
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В жизни российской певицы МакSим снова настали не лучшие времена. Знаменитость была госпитализирована после одного из концертов.
Читайте такжеСупруга Владимира Остапчука показала аппетитную фигуру в купальнике на отдыхе в Черногории ‒ фотоВ своем микроблоге исполнительница несколько дней назад сообщила, что вынуждена была отметить запланированные концерты, так как чувствовала себя очень плохо. Врачи диагностировали у нее пневмонию и 40% поражения легких. Тесты на COVAD-19 показали отрицательные результаты.
1 июня начала чувствовать симптомы простуды, сделала срочный тест, который снова показал отрицательный результат. Я приняла решение не отменять концерт из-за простуды, поэтому, как написали во многих пабликах, я выглядела уставшей. Выступала я на сцене уже с температурой 39. 13 июня я снова сделала тест, результат которого был снова отрицательный. Но потом моё самочувствие стало ухудшаться, температура не падала, я снова вызвала врача и меня забрали в клинику. На данный момент поражение лёгких от 40 процентов, подтверждённого теста на Ковид у меня нет, врачи говорят пневмония,‒ писала в Instagram Абросимова.
Сейчас состояние знаменитости ухудшилось. Представители артистки заявляют, что ее организм не справляется с нагрузкой, в больнице ее ввели в искусственную кому.
В какой-то момент у пациентки возникли проблемы с самостоятельным дыханием, так как выросло поражение легких. Сначала врачи попробовали неинвазивную вентиляцию, но она плохо помогла. Было принято решение ввести Марину в искусственную кому или, как это еще называется, медикаментозный сон, чтобы снизить нагрузку на внутренние органы, предотвратить кислородное голодание,‒ сообщили из клиники.
МакSим, правда, сейчас подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, однако, паниковать не стоит, она находится в руках очень хороших врачей, ситуация под контролем. Накануне, когда мы разговаривали по телефону, Марина была настроена по-боевому, сказала, что все с ней точно будет хорошо!
Напомним,