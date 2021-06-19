Тина Кароль для нового шоу репетирует опасные трюки на мотоцикле ‒ видео

19 июня 2021 16:00 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

Редактор выходного дня

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Тина Кароль для нового шоу репетирует опасные трюки на мотоцикле ‒ видео
Певица Тина Кароль
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Певица Тина Кароль ради нового грандиозного шоу, которое состоится в следующем месяце на масштабном фестивале Atlas Weekend, овладела новыми опасными навыками.

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Знаменитость в недавнем интервью призналась, что ее сольная программа будет включать эффектные трюки и неожиданные постановки. Так, в одном из номеров знаменитость появится на мотоцикле.

В небольшом ролике, опубликованом на фан-странице артистки, можно увидеть закулисные кадры подготовки к фестивалю. Тина впечатляет храбростью, стоя ногами на сиденье мотоцикла, который двигается. Эффектный номер исполнительница готовит вместе с известным украинским мотокаскадером Андреем Головней.

Кроме того, певица готовит для зрителей сложный водный номер. Впервые в Украине будет использована трансляция лайф эфира на отражении водопада, который появится на концерте Кароль.

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Поклонники не перестают удивляться изобретательности кумира. В комментариях они восхищаются поп-дивой: «Эта женщина прекрасна! Так держать!», «Только смелые и по-настоящему увлеченные своим делом так могут. Желаю, чтобы все вышло, как задумано и даже круче», «Когда в следующий раз я скажу, что устала, просто покажите мне это», «Очень ждём, наша девочка очень смелая. Это будет очередной шедевр».

Напомним,

 

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