Тина Кароль для нового шоу репетирует опасные трюки на мотоцикле ‒ видео
Певица Тина Кароль ради нового грандиозного шоу, которое состоится в следующем месяце на масштабном фестивале Atlas Weekend, овладела новыми опасными навыками.
В небольшом ролике, опубликованом на фан-странице артистки, можно увидеть закулисные кадры подготовки к фестивалю. Тина впечатляет храбростью, стоя ногами на сиденье мотоцикла, который двигается. Эффектный номер исполнительница готовит вместе с известным украинским мотокаскадером Андреем Головней.
Кроме того, певица готовит для зрителей сложный водный номер. Впервые в Украине будет использована трансляция лайф эфира на отражении водопада, который появится на концерте Кароль.
Напомним,