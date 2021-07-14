Жена и дочь Уилла Смита удивили смелым поступком – остались без волос

14 июля 2021 14:45 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Жена и дочь Уилла Смита удивили смелым поступком – остались без волос
Семья Уилла Смита
instagram.com/jadapinkettsmith

Жена и дочь Уилла Смита решились на смелый поступок.

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49-летняя супруга Уилла Смита Джада Пинкетт-Смит, а также дочь супругов, 20-летняя дочь Уиллоу, кардинально сменили имидж.

Джада и Уиллоу решили сделать себе парный образ. Накануне 50-летия Джады Пинкетт-Смит мать и дочь обрезали себе волосы и стали почти лысыми. 

Дело в том, что Джада болеет редким заболеванием – алопецией, при которой стремительно выпадают волосы.

С помощью смены имиджа женщина решила освободиться от постоянного груза неполноценности. А вдохновила Пинкетт-Смит на этот поступок дочь.

Уиллоу заставила меня это сделать, поскольку настало время отпускать, но... мои 50 будут божественно озарены этим освобождением, – написала Джада в своем Инстаграм.

Жена и дочь Уилла Смита / instagram.com/jadapinkettsmith
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Поклонники женщины и ее дочери были удивлены такой сменой имиджа. Не смог сдержать своих эмоций и сам Уилл Смит.

Подарок чистый, когда он дан от сердца нужному человеку в нужное время и в нужном месте, и когда мы ничего не ожидаем взамен, – написал взаимно в своем Инстаграм актер.

Напомним,

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