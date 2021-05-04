Уилл Смит протроллил себя за набранный лишний вес: В худшей в жизни форме ‒ фото

4 мая 2021 13:15 Катерина Даниленко
Уилл Смит протроллил себя за набранный лишний вес: В худшей в жизни форме ‒ фото
Актер Уилл Смит
социальная сеть Instagram

Американский актер Уилл Смит шокировал пользователей снимком в полуобнаженном виде.

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На своей странице в Instagram 52-летняя звезда обнародовал фото, на котором позирует в трусах, расстегнутой спортивной кофте и домашних тапках. Мужчина, которого все привыкли видеть в подтянутой и мускулистой форме, сейчас знатно поправился.

В подписи к снимку Уилл признался, что расстроен своим внешним видом, поскольку во время карантина перестал следить за питанием и забросил спорт.

Я буду честен с вами со всеми, я сейчас в плохой форме в своей жизни,
‒ отметил любимец миллионов.

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Фолловеры хоть и были потрясены изменениями в его в фигуре, но не обрушились с обвинениями на актера. В комментариях они поддержали кумира, отмечая, что во время карантина многие поднабрали ненужный вес: «Это же ради роли, да?», «Ты и так красавчик!», «А кто не набрал во время карантина? Разве мы не все такие?», «Он напрашивается на комплимент, ведь выглядит хорошо», «Кто-то вселился в нашего дядюшку Уилла».

Напомним,

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