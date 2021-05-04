Уилл Смит протроллил себя за набранный лишний вес: В худшей в жизни форме ‒ фото
4 мая 2021 13:15
Актер Уилл Смит
социальная сеть Instagram
Американский актер Уилл Смит шокировал пользователей снимком в полуобнаженном виде.
звезда обнародовал фото, на котором позирует в трусах, расстегнутой спортивной кофте и домашних тапках. Мужчина, которого все привыкли видеть в подтянутой и мускулистой форме, сейчас знатно поправился.
В подписи к снимку Уилл признался, что расстроен своим внешним видом, поскольку во время карантина перестал следить за питанием и забросил спорт.
Я буду честен с вами со всеми, я сейчас в плохой форме в своей жизни,‒ отметил любимец миллионов.
Напомним,