Потап посвятил любимой стих в день ее рождения: Моя Каменских
4 мая 2021 11:15
Потап и Настя Каменских
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Сегодня, 4 мая, празднует 34-летние певица Настя Каменских. Одним их первых ее поздравил супруг Алексей Потапенко.
продюсера появился пост-поздравление в форме стиха. А подкрепить он решил его снимком возлюбленной в свадебном платье.
Глаза ‒ Агаты. Губы ‒ май. Ты соткана из тысячи тропинок в рай. Я – Кастл твой, уберегу от штормов дерзких. Ты как за каменной стеной, моя Каменских. Я люблю тебя Настя Каменских. Люблю тебя малышка.
Жена музыканта тут же отреагировала на такое романтическое послание, написав: «Ты ‒ любовь».
Напомним,