Потап посвятил любимой стих в день ее рождения: Моя Каменских

4 мая 2021 11:15 Катерина Даниленко
Потап посвятил любимой стих в день ее рождения: Моя Каменских
Потап и Настя Каменских
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Сегодня, 4 мая, празднует 34-летние певица Настя Каменских. Одним их первых ее поздравил супруг Алексей Потапенко.

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В полночь в микроблоге продюсера появился пост-поздравление в форме стиха. А подкрепить он решил его снимком возлюбленной в свадебном платье.

Глаза ‒ Агаты. Губы ‒ май. Ты соткана из тысячи тропинок в рай. Я – Кастл твой, уберегу от штормов дерзких. Ты как за каменной стеной, моя Каменских. Я люблю тебя Настя Каменских. Люблю тебя малышка.

Жена музыканта тут же отреагировала на такое романтическое послание, написав: «Ты ‒ любовь».

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Фолловеры в комментариях отмечают тонкую душевную натуру рэпера и присоединяются к поздравлениям: «Если мой муж не будет меня так любить, зачем мне вообще муж?!», «Звездочка наша, с днем рождения», «Вот это мужчина поздравил свою женщину!», «Как трогательно. З днем рождения, лучшая певица!», «С именинницей! Настя заслуживает только самого лучшего», «Как красиво о любви с любовью».

Напомним,

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