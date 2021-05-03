Надя Дорофеева отметила Пасху с победителем "Голос країни-11" Сергеем Лазановским в его родном селе
Вчера, 2 мая, певица Надя Дорофеева сообщила в Instagram stories, что впервые за долгие годы будет праздновать Пасху не со своей семьей.
Довгоочікуване знайомство сім'ї Лазановських із Надьою Дорофєєвою і Володимиром Дантесом. Попельники сьогодні гуділи,‒ написал в соцсети Сергей.
Семья победителя "Голосу" встретила звездную пару тепло и накрыла пышный стол. Сергей и его родственники были одеты в вышиванки, Надя же появилась в длинном синем платье в цветочный принт, кедах и объемном худи, Владимир предпочел надеть укороченные серые штаны и белую футболку.
Напомним,
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