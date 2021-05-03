Надя Дорофеева отметила Пасху с победителем "Голос країни-11" Сергеем Лазановским в его родном селе

Вчера, 2 мая, певица Надя Дорофеева сообщила в Instagram stories, что впервые за долгие годы будет праздновать Пасху не со своей семьей.

Знаменитость и ее муж Владимир Дантес отправились в гости к победителю "Голос країни-11" Сергею Лазановскому в село Попельники, что в Ивано-Франковской области. Певица пообещала подопечному еще в финале шоу, что обязательно приедет к нему на малую родину и сдержала обещание.

Довгоочікуване знайомство сім'ї Лазановських із Надьою Дорофєєвою і Володимиром Дантесом. Попельники сьогодні гуділи,

‒ написал в соцсети Сергей.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес в гостях в победителя "Голос країни-11" / социальная сеть Instagram

Семья победителя "Голосу" встретила звездную пару тепло и накрыла пышный стол. Сергей и его родственники были одеты в вышиванки, Надя же появилась в длинном синем платье в цветочный принт, кедах и объемном худи, Владимир предпочел надеть укороченные серые штаны и белую футболку.

Во дворе Лазановских собралось огромное количество поклонников артистов, которые общались с ними, фотографировались и брали автографы. Многие благодарили Лазановского за то, что имели возможность лично познакомиться с исполнителями.

Напомним,

Instagram-stories Нади Дорофеевой / социальная сеть Instagram