Лилия Ребрик ярко отпраздновала 3-летие младшей дочери Полины ‒ фото

Второй год подряд семья Лилии Ребрик из-за карантина отмечает день рождение младшей дочери на даче.

Мылышке Полине в этом году исполнилось 3 года. Звездная мама устроила девочке настоящий праздник волшебства.

Родители украсили весь двор на даче большими воздушными шарами и гирляндами, а для вечеринки нарядили все семейство в весенние наряды в ярких тонах. На праздник были приглашены аниматоры в костюмах персонажей из мультфильмов.

Рік тому, коли ми відзначали день народження Поліни в локдаун, ми і подумати не могли, що і цього року нас теж спіткатиме така доля. Ми ж як уже «бувалі» батьки карантинних дитячих днів народжень ‒ влаштували домашню вечірку тільки у колі найближчих! Найяскравіші фарби дня народження Поліни ви могли спостерігати у сторіз: я ділилася з вами нашою радістю! Поля часом була стримана у своїх емоціях (все ж таки доросла ‒ 3 рочки), трохи ніяковіла, але була в захваті! Дякую всім, хто розділив цей день, ці емоції і це свято з нами! Хай всі ваші дітки будуть щасливі і завжди усміхаються,

‒ написала в новом посте Лилия.

Фолловеров очаровали красочные кадры с вечеринки. Своими впечатлениями от фото они делились в комментариях, а также присылали много пожеланий по случаю дня рождения девочки: «Поздравляю! Вы замечательные», «Здоровья, любви и счастья вашей девочке!», «С Днём рождения! Пусть будет здорова и счастлива вся ваша дружная семья!», «Какие же вы все красивые».

Напомним,