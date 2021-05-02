Евгения Власова рассказала о воспитании дочери-подростка: Я знаю, как это, когда родители давят
Звезда нулевых Евгения Власова впервые за долгое время дала интервью.
Так, артистка заявила, что ее дочь Нина не посещает обычную школу, а занимается дома с преподавателями. Экзамены для поступления в высшее учебное заведение в Украине девушка также не будет сдавать, а учится дальше планирует за границей. Впрочем, наследница исполнительницы еще не определилась с профессией.
Все по ВНО, все, что придумано человечеством, чтобы невротизировать, я во все это не играю. Она будет поступать, скорее всего, за границу. Все зависит от того, что она выберет. Да, не выбрала еще. Видишь, как удивляет. Пока моя материнская интуиция говорит о том, что не нужно давить. Я хочу, чтобы она сама выбрала, чтобы понимала себя. Я знаю, что такое, когда давят родители,‒ призналась Власова.
Звезда также рассказала, что раньше страдала паническими атаками. Перед выступлениями на большой сцене или в других стрессовых ситуациях она медитировала. Именно это помогало певице выйти с депрессивного состояния.
Я не готова больше делать то, что нужно. Я хочу делать то, что я хочу.
Напомним,