Евгения Власова рассказала о воспитании дочери-подростка: Я знаю, как это, когда родители давят

2 мая 2021 18:00 Катерина Даниленко
Евгения Власова рассказала о воспитании дочери-подростка: Я знаю, как это, когда родители давят
Певица Евгения Власова
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Звезда нулевых Евгения Власова впервые за долгое время дала интервью.

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В разговоре с Катей Осадчей певица призналась, каких принципов придерживается в воспитании 16-летней дочери и собирается ли она возвращаться на большую сцену.

Так, артистка заявила, что ее дочь Нина не посещает обычную школу, а занимается дома с преподавателями. Экзамены для поступления в высшее учебное заведение в Украине девушка также не будет сдавать, а учится дальше планирует за границей. Впрочем, наследница исполнительницы еще не определилась с профессией.

Все по ВНО, все, что придумано человечеством, чтобы невротизировать, я во все это не играю. Она будет поступать, скорее всего, за границу. Все зависит от того, что она выберет. Да, не выбрала еще. Видишь, как удивляет. Пока моя материнская интуиция говорит о том, что не нужно давить. Я хочу, чтобы она сама выбрала, чтобы понимала себя. Я знаю, что такое, когда давят родители,
‒ призналась Власова.

Звезда также рассказала, что раньше страдала паническими атаками. Перед выступлениями на большой сцене или в других стрессовых ситуациях она медитировала. Именно это помогало певице выйти с депрессивного состояния.

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Сейчас 43-летняя знаменитость не планирует возвращаться в шоу-бизнес. Евгения отмечает, что достаточно долгое время делала то, что нужно, а не то, что сама желала. Теперь она живет по другим правилам.

Я не готова больше делать то, что нужно. Я хочу делать то, что я хочу.

Напомним,

  

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