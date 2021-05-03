Василиса Фролова восхитила пасхальными кадрами новорожденного сына ‒ фото
В марте Василиса Фролова сообщила радостную новость ‒ она впервые стала мамой. Сейчас телеведущая не может нарадоваться своему новому статусу и регулярно делится в своем микроблоге миловидными снимками с малышом.
Малыш Родион позировал в уютном коконе коричневого цвета, разместившись на корзинке с пледом. Он пристально рассматривал что-то возле камеры, позволяя себя фотографировать.
Святковий кошик,‒ подписала кадры Василиса.
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