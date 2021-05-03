Василиса Фролова восхитила пасхальными кадрами новорожденного сына ‒ фото

3 мая 2021 12:15 Катерина Даниленко
Василиса Фролова восхитила пасхальными кадрами новорожденного сына ‒ фото
Телеведущая Василиса Фролова
социальная сеть Instagram

В марте Василиса Фролова сообщила радостную новость ‒ она впервые стала мамой. Сейчас телеведущая не может нарадоваться своему новому статусу и регулярно делится в своем микроблоге миловидными снимками с малышом.

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В канун Пасхи 43-летняя знаменитость устроила трогательную фотосессию для новорожденных. Кадры с которой разместила в своем Instagram, поздравив подписчиков со светлым праздником.

Малыш Родион позировал в уютном коконе коричневого цвета, разместившись на корзинке с пледом. Он пристально рассматривал что-то возле камеры, позволяя себя фотографировать.

Святковий кошик,
‒ подписала кадры Василиса.

Сын телеведущей Василисы Фроловой / социальная сеть Instagram

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Фолловеры засыпали звезду комплиментами, расхваливая идею тематической фотосессии: «Он нереально красивый!», «Это очень трогательно», «Какой симпатичный! Красавчик», «Очень серьезный взгляд у маленького мужчины», «Похож на маму Васю», «Какое милое фото, глаз не отвести».

Напомним,

Сын телеведущей Василисы Фроловой / социальная сеть Instagram
 

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