Наталья Могилевская похвасталась стильным луком в клетчатом пиджаке и с алой помадой ‒ фото

3 мая 2021 11:15 Катерина Даниленко
Наталья Могилевская похвасталась стильным луком в клетчатом пиджаке и с алой помадой ‒ фото
Певица Наталья Могилевская
социальная сеть Instagram

Наталья Могилевская восхитила поклонников элегантным и трендовым образом.

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Последние несколько лет певица Наталья Могилевская часто экспериментирует со стилем, чем не может не радовать поклонников. Ее образы получаются весьма неожиданными и яркими.

В этот раз исполнительница предстала в объективе фотокамеры в белой футболке, широких синих джинсах и клетчатом жакете. Стильный наряд дополнили черные полусапожки на небольшом каблуке и головной убор в цвет жакета. Белокурые волосы Натальи были слегка подкручены, а на лице виднелся необычный макияж с оранжевыми тенями и алой помадой.

Звезда расположилась в кресле на белом фоне, демонстрируя в лучших позах свой лук и прекрасное настроение.

Думаю записать новый джазовый альбом в этом году. С вашим советом будет легче определиться. Хотите или нет? Заходите ко мне в сторис, будем выбирать в какой версии вам песни нравятся больше. Оригинал или джаз?
‒ обратилась к подписчикам знаменитость.

Певица Наталья Могилевская / социальная сеть Instagram

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Фолловеры оценили преображение Могилевской. В комментариях они оставили массу приятных слов в ее адрес: «Такая Вы тут классная», «Цей образ вам личить, ви відкриваєтесь з невідомої нам сторони, круто!», «Наташа, очень красиво!», «Всегда до неузнаваемости».

Напомним,

Певица Наталья Могилевская / социальная сеть Instagram

Певица Наталья Могилевская / социальная сеть Instagram
 

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