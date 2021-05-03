Наталья Могилевская похвасталась стильным луком в клетчатом пиджаке и с алой помадой ‒ фото
Наталья Могилевская восхитила поклонников элегантным и трендовым образом.
В этот раз исполнительница предстала в объективе фотокамеры в белой футболке, широких синих джинсах и клетчатом жакете. Стильный наряд дополнили черные полусапожки на небольшом каблуке и головной убор в цвет жакета. Белокурые волосы Натальи были слегка подкручены, а на лице виднелся необычный макияж с оранжевыми тенями и алой помадой.
Звезда расположилась в кресле на белом фоне, демонстрируя в лучших позах свой лук и прекрасное настроение.
Думаю записать новый джазовый альбом в этом году. С вашим советом будет легче определиться. Хотите или нет? Заходите ко мне в сторис, будем выбирать в какой версии вам песни нравятся больше. Оригинал или джаз?‒ обратилась к подписчикам знаменитость.
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